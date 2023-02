En la edición de este viernes 10 de febrero de “América Hoy”, Brunella Horna y Edson Dávila hicieron su debut en la secuencia “Mira quién baile hoy”. Los conductores del matutino lo dieron todo al presentar una coreografía al ritmo de Britney Spears; sin embargo, no lograron convencer al jurado.

LEE TAMBIÉN: Abogado de John Kelvin sí mostró supuestos videos íntimos de Dalia Durán tras interrupción de audiencia

Tras terminar su performance, la pareja de baile se quejó con la producción porque no le pusieron la canción correcta. “Una queja, hemos defendido el baile. Nos ha pasado que la canción no era”, dijo Brunella. “Esa no era la canción, hemos tenido que improvisar”, añadió Edson.

Sin embargo, el jurado omitió sus quejas y procedieron a dar sus comentarios. Uno de ellos resaltó que Edson tuvo que bajar su nivel de baile para no opacar a Brunella.

“No sé si es la canción, pero tengo que felicitar la humildad y el trabajo de Edson ha sostenido todo el tiempo. Brunella esta pista de baile es una responsabilidad, no es posible que Edson tenga que bajar la energía del show para que tú puedas entrar en el ritmo ”, comentó.

Sin embargo, el jurado Julio Zevallos no se mostró de acuerdo con su compañero, y para él Edson no estuvo a la altura de la esposa de Richard Acuña.

“Hay que mirar bien, la que está producida es Brunella. Usted (Edson) es solo el partner, esta para hacer crecer y brillar a la figura. Entonces, en varios pasajes de la canción usted hacia fonomímica, usted no es Britney Spears, no hay forma” , resaltó. “Hoy con todo el respeto, hoy no estuviste al nivel. Es más, como bailarín la cargaste mucho antes”, acotó.