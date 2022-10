¡ASU! Brunella Horna no se guardó nada y afirmó que Alondra García Miró no debe regresar con Paolo Guerrero porque es una persona que no le conviene.

Según ‘Baby Brune’, la modelo se ve mejor sin el futbolista con “más brillo”, y por eso se mostró abiertamente en contra que retomen su relación.

“La verdad yo veo a Alondra distinta, unos ojos que brillan más, más exitosa (...) Alguien que te cambia tan rápido no vale la pena” , expresó de manera contundente.

¿Ana Paula Consorte estaría viviendo con Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero inició una relación con Ana Paula Consorte a pesar que su ruptura con Alondra García Miró nunca se hizo pública. El futbolista se encuentra en Brasil y al parecer ya estaría conviviendo con la bailarina brasileña.

Hace unas semanas, Amor y Fuego evidenció detalles sobre la buena relación que tiene el ‘Depredador’ con la familia de su pareja, a quienes les permitió que vayan a su casa de Florianópolis,

“Ana Paula ya estaría viviendo en la casa de Paolo Guerrero, ¿qué pensará el entorno?, ¿estará aprobada?, ¿les caerá bien? (...) hay rumores de todo tipo”, comenzó diciendo ‘Peluchín’.

