Brunella Horna y Richard Acuña tienen cinco años de relación y acaban de anunciar su compromiso a través de una romántica pedida de mano. Pese a que se llevan 12 años de edad, la pareja ha estado lejos de los escándalos y se ha consolidado como una de las más sólidas de Chollywood. Una modelo y un excongresista están camino al altar y aquí te contamos su historia de amor.

La noche del sábado 16 de julio, el exparlamentario se animó a organizarle una sorpresa a la joven empresaria para pedirle que sea su esposa en compañía de sus familiares y amigos más cercanos. E n una sala de cine y con un sí de respuesta , la parejita se comprometió por todo lo alto.

Sin embargo, esta no ha sido la primera relación de la modelo, pues antes estuvo de novia de Renzo Costa, quien tiene protagonismo en su historia de amor con Richard Acuña. Te lo contamos.

¿Cómo inició la historia de amor de Brunella y Richard?

“No hay nada mejor que la tranquilidad porque lo peor es estar con la cabeza caliente y pensar qué estará haciendo tu pareja. Con Richard estoy tranquila porque sé que él está trabajando o con sus hijos ”, dijo Brunella Horna en una entrevista con Milagros Leiva en el 2020.

En el programa de YouTube de la periodista, la joven conductora de televisión reveló cómo conoció al amor de su vida y quien pronto se convertirá en su esposo, Richard Acuña.

“Él me escribió, yo no lo conocía, me escribió a mi WhatsApp. Yo soy amiga de su hermano César. Yo un día estaba en televisión, estaba en vivo y recibo un mensaje: hola, soy Richard Acuña. Yo le digo a mis amigos ‘me ha hablado Richard Acuña ¿quién es? ’”, dijo entre risas.

En ese sentido, Brunella Horna confesó que el excongresista le escribió sin conocerla para hacerle llegar un mensaje divertido sobre sus escándalos en el mundo de la farándula. Ella respondió sin dudarlo.

“ Me puso: ‘hola, soy Richard, ya para con los escándalos, flaca’. Yo estaba en una situación crítica. Yo salí del programa, porque yo estaba en vivo, y le respondo ‘jajaja’, no me acuerdo qué más le respondí y comenzamos a conversar, creo que dos semanas sin vernos y él me invitaba a cenar, yo tenía algo que hacer, él también, nunca coincidíamos”, puntualizó.

TROME | Brunella Horna y Richard Acuña, su historia de amor

Renzo Costa en la historia de amor de Brunella y Richard

Al momento de contar su historia de amor con Richard Acuña, la conductora de ‘América Hoy’ confesó que su expareja Renzo Costa salió a relucir durante la primera cita con el exparlamentario.

“Lo más chistoso fue la primera vez que fuimos a cenar. Yo le dije ‘bueno, yo voy a ir con una amiga, o sea, yo no voy a ir sola’, me dijo ‘ya, yo voy con mi primo’. Fueron dos primos y yo fui con una amiga y yo fui con una billetera de mi ex (Renzo Costa) porque claro, todas mis carteras y todas mis billeteras eran de mi ex ”, señaló.

“ Él vio mi billetera, yo puse mi billetera sin pensarlo, él no dijo nada . En ese momento nos matamos de risa, pero no del tema, la pasamos muy bien, en verdad... Luego tocan el timbre y me mandan una bolsita, entonces como a mí siempre me mandan cosas de canje, lo recibo y me llega una caja de chocolates Godiva y una billetera... Luego lo llamé y le dije ‘por qué me has mandado una billetera, no entiendo’ y me dijo ‘es que ya tienes que botar la otra billetera ’”, precisó causando la sorpresa de Milagros Leiva.