La salsera Brunella Torpoco dijo que jamás armó una ‘cortina de humo’ cuando anunció que se retiraba de la música debido a las amenazas que recibieron su familia y ella, pero el canto es su vida y por eso decidió regresar. Ahora está resguardada por la Policía y seguridad particular.

“Sé que para algunas personas esto es algo inesperado (su regreso a los escenarios), pues en mis redes sociales anunciaba mi retiro de la música y esto, para todas las personas que me siguen y quieren, fue triste. Ahora he decidido volver y retomar mi carrera porque mi familia me lo pidió y el público también, sin la música no puedo vivir. Lo que me sucedió ha podido pasarles a otros artistas, pero he vuelto más fuerte que nunca”, afirmó Brunella Torpoco.

Muchos pensaron que tu anuncio fue por buscar figurar, llamar la atención, hacerte popular.

Yo no haría eso, no haría cortinas de humo y menos expondría a mi familia por popularidad, yo no soy así.

Durante el tiempo que estuviste fuera del Perú continuaste trabajando...

Me presenté en Argentina, Estados Unidos y en Europa.

Ahora que vuelves, ¿cómo vas a afrontar el tema de las amenazas?

Bueno, la Policía me está apoyando con seguridad y también tengo personal que me cuida.

Hiciste la denuncia de las amenazas y extorsión, ¿sabes cómo va esa investigación?

La verdad, no, supongo que seguirá su curso.

Acabas de regresar y ya alistas show para este 7 de agosto...

Sí, me presentaré en Fronteras Unidas en Independencia con mi ‘Más fuerte que nunca’. Voy a compartir escenario con Son Tentación, Tania Pantoja, N’Samble, Combinación de La Habana, Álvaro Rod, Barrio Fino, JP Chamaco, Farik Grippa. Las entradas están a la venta en Teleticket.

‘NO SOY MILLONARIA’

A través de Instagram, Brunella Torpoco envió un contundente mensaje a las personas que la critican por reusar sus vestuarios. La cantante, que se encuentra en una gira por Estados Unidos, remarcó que no usará una sola vez cada prenda.

“Les voy a contar algo, este vestido me lo puse en esta gira la primera fecha y hoy me lo estoy poniendo de nuevo porque puedo, porque me gusta y no me lo voy a poner una vez y luego lo voy a botar... acá tenemos que reutilizar, esta es la segunda vez que me lo pongo y luego tres, cuatro o 5 veces hasta que se rompa”, manifestó.

Del mismo modo, la chalaca se refirió a su calzado y enfatizó que también los utilizará más de una ocasión.

”Es más estos zapatitos de brillantitos que es la cuarta o quinta vez que me lo pongo porque me gustan porque no me digas que vas a comprar unos tacos para que lo pongas una vez y luego lo vas a poner en tu armario ahí, no. En estos tiempos no estamos para malgastar plata, no hay y mi vestido me lo compré baratito creo que me costó 11 dólares”, remarcó.

La cantante ha manifestado en más de una ocasión que no es “millonaria” y las cosas que tiene las ha conseguido con su esfuerzo.

“No soy de comprarme cosas caras. Millonaria no soy, gano mi platita, pero no soy de comprarme cosas. Esa cartera me la regalaron, es imitación. Yo sé que esa marca es cara. Es de ‘Gamarreishon’ (risas)”, indicó desde Italia.