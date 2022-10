UNA GRAN NOTICIA PARA SUS SEGUIDORES. A través de sus redes sociales, la salsera Brunella Torpoco presentó un video sobre su historia, el mismo que sirvió para la grabación de una miniserie sobre su vida. El video recibió cientos de ‘likes’, así como muchos comentarios de respaldo para la chalaca,.

TE VA A INTERESAR: RODRIGO CUBA ‘RESPONDE’ A MELISSA POR BURLARSE DE SU AMPAY

“FAMILIA , quiero contarles que hace poco se me presento la oportunidad de grabar una mini serie sobre mi vida “, comenzó el mensaje de Torpoco dirigido a todos sus fans.

Brunella afirmó que este video llamó la atención de algunos productores, que le propusieron grabar toso sobre su vida. “Ya se viene la mini serie de Brunella Torpoco y tú? ¿la quieres ver?”, escribió la cantante.

“La vida me ha enseñado a nunca dejar de creer en mis sueños y por eso estoy aquí. Soy Brunella Torpoco, la dura de la salsa”, manifestó la cantante al final de este video.

EL REGRESO DE BRUNELLA TORPOCO A LOS ESCENARIOS

Una noticias causó sorpresa a los seguidores de Brunella Torpoco, hace unos meses. La salsera anunció que se alejaba de los escenarios debido a las amenazas de extorsionadores, que incluso amenazaban contra su familia. Por fortuna, la intérprete decidió no amedrentarse por las amenazas y volvió a brindar conciertos.

“Mi público me pide y voy a regresar por ellos y porque por mis venas respiro música. Me he presentado en varios escenarios fuera de nuestras fronteras, pero mi tierra es mi tierra”, manifestó Brunella Torpoco, al respecto.

MÁS INFORMACIÓN: