Brunella Torpoco fue criticada por reusar su vestuario, pero ella responde: “Me lo voy a poner hasta que se rompa”

A través de Instagram, Brunella Torpoco envió un contundente mensaje a las personas que la critican por reusar sus vestuarios. La cantante, que se encuentra en una gira por Estados Unidos, remarcó que no usará una sola vez cada prenda.

“Les voy a contar algo, este vestido me lo puse en esta gira la primera fecha y hoy me lo estoy poniendo de nuevo porque puedo, porque me gusta y no me lo voy a poner una vez y luego lo voy a botar... acá tenemos que reutilizar, esta es la segunda vez que me lo pongo y luego tres, cuatro o 5 veces hasta que se rompa”, manifestó.

Del mismo modo, la chalaca se refirió a su calzado y enfatizó que también los utilizará más de una ocasión.

“Es más estos zapatitos de brillantitos que es la cuarta o quinta vez que me lo pongo porque me gustan porque no me digas que vas a comprar unos tacos para que lo pongas una vez y luego lo vas a poner en tu armario ahí, no. En estos tiempos no estamos para malgastar plata, no hay y mi vestido me lo compré baratito creo que me costó 11 dólares”, remarcó.

Brunella Torpoco: “No soy millonaria, mis carteras son de ‘Gamarreishon’”

La cantante ha manifestado en más de una ocasión que no es “millonaria” y las cosas que tiene las ha conseguido con su esfuerzo.

“No soy de comprarme cosas caras. Millonaria no soy, gano mi platita, pero no soy de comprarme cosas. Esa cartera me la regalaron, es imitación. Yo sé que esa marca es cara. Es de ‘Gamarreishon’ (risas)”, indicó desde Italia.

