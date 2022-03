El caso de la salsera Brunella Torpoco de anunciar su retiro de la música, tras ser amenazada de muerte; generó gran conmoción en el ambiente artístico. Al respecto, la cumbiambera Giuliana Rengifo disintió de la actitud de la chalaca y afirmó que si fuese su caso, ella seguiría trabajando.

En un diálogo con El Popular, Renfigo se pronunció sobre la situación de la salsera. “Yo no dejaría de trabajar, te soy sincera, no sacaría un comunicado y diría que me alejo de la música porque me están extorsionando, la verdad, lo diría directamente a la policía y sacaría garantías por mi vida”, manifestó.

Agregó que en su caso, para ella sería imposible dejar de trabajar debido a que tiene que mantener a sus pequeños. “En mi caso, soy madre soltera y necesito seguir trabajando”, manifestó.

Giuliana Rengifo también lamentó que las autoridades no hagan nada sobre las amenazas que recibe la conocida cantante Brunella Torpoco.

Brunella Torpoco anunció el fin de su carrera musical tras ser acechada por delincuentes. La salsera 'chalaca' dejó Perú para culminar con sus últimas presentaciones en EE.UU. Conoce en este video, cómo la cantante trabajó hasta de ambulante para cumplir sus sueños, que ahora quedaron truncos.

