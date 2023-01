Le envía un puyazo. Después de que Lucía de la Cruz criticara la actitud de Brunella Torpoco, esta no se quedó callada y empleó su cuenta de TikTok para enviarle una indirecta a la cantante criolla.

Como se recuerda, Lucía indicó que subió al escenario y esperaba recibir el saludo de su colega, a quien apoyó en el inicio de su carrera, pero la salsera chalaca la ignoró, algo que la enojó.

“Me he sentido triste, pues al subir al escenario donde estaba esta niñita, Brunella Torpoco, que cuando ella cobraba 300 soles por show me decía ‘madre’, yo le conseguía presentaciones donde le pagaban miles de dólares, yo le enseñé lo que tenía que cobrar y ahora no me conoció ni me saludó”, expresó De la Cruz.

Además, dijo que Torpoco necesita unas clases de canto y la comparó con Yahaira Plasencia y Daniela Darcout.

“Si escuchan a una artista como Yahaira, Daniela y luego a Brunella, se darán cuenta de que no sabe cantar a capela. Hay algunas (canciones) que le salen bien, pero debe sentarse a aprender. Yo pongo a Yahaira con Brunella y les aseguro que Yahaira no desafina como Brunella”, finalizó.

¿Cuál es la indirecta que le envió Brunella Torpoco a Lucía de la Cruz?

Brunella no se quedó callada, aunque no ha brindado declaraciones a la prensa para dar una respuesta formal, publicó un video en su cuenta de TikTok que sería una indirecta para Lucía de la Cruz.

“Si vas a joder***, asegúrate de tener correa porque yo no insulto, yo humillo”, se ve en el clip mientras baila y sonríe.

Brunella Torpoco le envía indirecta a Lucía de la Cruz: “Yo no insulto, yo humillo”. VIDEO: TikTok

