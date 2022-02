Brunella Torpoco, la revelación de la salsa en el Callao, estuvo este miércoles en ‘En boca de todos’ para participar en la secuencia ‘Te compro toditito’, un segmento del programa que recorre las calles de Lima para comprar toda la mercadería de los vendedores ambulantes.

La salsera llegó hasta los exteriores del Hospital del Niño y le compró todas sus humitas a una vendedora, para luego repartirlas entre los familiares de los menores internados en el mencionado nosocomio, que aguardan en las calles por la pandemia.

“En ese momento estaba muy triste porque vi a tantas personas que necesitaban en la calle, desde niños hasta personas adultas, abuelitas, abuelitos, y esa importancia de no poder ayudarlos a todos es difícil”, dijo la cantante en conversación con Tula Rodríguez.

VENDÍA DULCES EN LA CALLE

Asimismo, Brunella Torpoco confesó que cuando decidió empezar su carrera artística, tuvo que vender dulces en las calles para solventar sus gastos como grabaciones y otros. “Vendía mazamorras, empanadas”, dijo quebrada por el llanto.

En ese sentido indicó que sus lágrimas eran de felicidad porque su mamá, papá y abuela le enseñaron a trabajar desde muy niña para ser independiente. “Cuando yo empecé esta carrera no tenía para solventar mis gastos y decidí vender dulces en las calles y gracias a Dios me iba muy bien. Salía desde la mañanita y me llevaba 50 mazamorras, 70 empanadas y en la noche llegaba sin nada, todo me compraban. Eso ha sido hace tres años por lo menos pero yo trabajo desde los 14″, aseguró.

