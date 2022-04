El cantante de cumbia Marco Antonio Guerrero afirma que sí existen las mafias que extorsionan a los artistas, como lo ha denunciado la salsera Brunella Torpoco y el cumbiambero Leonard León. Es más, detalló que hace algunos años también fue víctima de los delincuentes y accedió a pagarles por el temor de que hicieran daño a su familia.

“Lamento lo que está viviendo Brunella Torpoco y Leonard León, los extorsionadores creen que los artistas somos personas millonarias. En el pasado me tocó vivirlo, me llamaban de los penales, me asusté mucho por mi familia y les pagué en una oportunidad. Luego, tuve que tener seguridad por temor”, dijo el cumbiambero.

¿Cuándo sucedieron estos hechos?

Fue cuando recién me lancé como solista y empecé a recibir llamadas extorsionándome de los penales, en un primer momento tuve que atracar, soltar dinero que salía de mi trabajo porque estaba muy asustado. Fue solo una vez y tenía temor de que agredieran a mi familia. Pero hoy en día creo que la cosa está mucho peor porque la delincuencia ha aumentado en el país, ahora te pueden asaltar en cualquier esquina y te disparan sin miedo. Lo de la chica Brunella Torpoco es delicado, es una chica joven que recién está empezando en la música, y creen que porque sales en televisión tienes dinero.

¿Qué hiciste para que todo esto cese?

Luego, tuve que cambiar de número, por un tiempo yo no contestaba las llamadas, fue todo un proceso jodido. Se equivocan al creer que el artista tiene dinero, porque uno debe de invertir su dinero en la propia música. Espero como muchos peruanos que hayan sanciones duras para estos delincuentes, las leyes deben cambiar y sancionar duramente a los que ejercen la violencia en todas sus formas.

¿Ahora cómo va tu carrera, qué estas preparando?

Este año voy a cumplir trece años como solista y pienso hacer un gran show en julio con una orquesta de primer nivel. Estoy abocado a ese proyecto, espero tener novedades muy pronto. Además, sigo con mis presentaciones en Lima y provincias, ahora que la pandemia parece estar controlada, han aumentado las presentaciones y el público sale a divertirse.

¿Y en cuánto a la música?

En unos días voy a lanzar un acústico de boleros y pasillos. Mi familia es del norte, de Piura, y siempre he escuchado estos géneros desde niño y son de mis favoritos. Además, realizaré un videoclip y espero que haya buena aceptación del público, pues mostraré que soy un cantante multifacético.