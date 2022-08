En uno de los camerinos de ATV, la salsera Brunella Torpoco se está arreglando para grabar en el programa ‘JB en ATV’ y mientras su estilista le colocaba las extensiones en su cabello, sin maquillaje, poses o aires de diva, empezamos a charlar con la joven chalaca. Trabajó en la calle desde muy niña y hoy está gozando de los frutos de su esfuerzo y talento, entregándole a su público sus interpretaciones ‘sufriditas’, ‘cantineras ’, pero aclara que no ha tenido heridas de amor.

Hola, Brunella, gracias por hacernos un espacio en tu agenda...

Gracias a ustedes por tomarse el tiempo de venir a entrevistarme y por el apoyo que le dan a mi carrera. Estoy contenta de regresar a mi Perú, a mi tierra, con mi gente y a la música que es mi vida.

Brunella, ¿de qué parte del Callao eres?

Del mismo Callao, por el muelle.

¿De niña has corrido por ahí, volando cometa, tirando piedras?

(Ríe) En el muelle vendía pescado fresco.

Para el rico pescadito frito o cebichito, ¿no?

¡Claro! Yo puedo comer cebiche todos los días. Hasta de noche, de noche es mejor.

¿Así?

Tienes que probarlo, con su arrocito caliente.

‘CEBICHE CANERO’

¡Asuuuu! Con arroz mi mami come el cebiche...

He escuchado a varias personas que le dicen el ‘cebiche canero’, por lo que se come así, con arroz, no sé por qué siempre he preguntado y me dicen que es por lo que se come bien ‘taypa’.

¿Y eres buena en la cocina o estás peleada?

Me gusta, me encanta cocinar.

¿Cuál es tu fuerte?, ¿todo lo que es con pescado?

El arroz con pollo, seco, cebiche, en realidad cocino de todo. Hasta postres, estudié cocina en el colegio tres años.

Brunella Torpoco está casada y su esposo es el director de su orquesta, pero aún no planean aumentar la familia. Dice que él le enseñó la disciplina en su carrera como cantante. ( Foto: GEC / César Bueno)

¿Pero ser chef no era tu meta o lo fue en algún momento?

No, la música siempre. En mis tiempos libres me gusta cocinar, preparar postres.

¿Desde cuándo cantas?

Desde los 13 años.

¿Sigues chapando tu combi?

Claro, porque es más baratito, aunque ya no te cobran ‘china’ (50 céntimos) sino ‘luquita’ (1 sol).

La luchaste para hacerte de un nombre en el medio artístico...

He trabajado desde muy chica para salir adelante y ayudar a mi familia, he vendido mazamorra en la calle ofreciéndola en los paraderos cuando el semáforo estaba en rojo, jamás podría olvidarme de eso.

¿Qué sentiste cuando subiste a un escenario y el público coreó tu nombre por primera vez?

En realidad, hasta ahorita no me lo creo, pero a veces hay que creérsela, pero cada vez que subo al escenario a interpretar los temas que hago siempre es con pasión. Me gusta dar lo mejor de mí, claro también trato de ver en qué puedo mejorar y cada vez ser más profesional por respeto al público que tanto cariño me regala.

Haces mucho cover, ¿pero escribes, en algún momento tu pluma estará plasmada en algún tema?

Hacer cover es el mercado, es lo que todo el mundo toca. Es difícil que hagas un tema propio, pero sí tengo canciones mías que las sacaré pronto, cuando tenga un poco más de público, siempre con mi estilo.

¿Y cuál es el estilo de Brunella?

Me crié con mis abuelos escuchando boleros, claro, no canto boleros, canto salsa. Entonces dije voy a sacar los boleros en este género y no sé si habrás escuchado esos boleros cantineros o los boleros que cantaban Gaby Zevallos, Vicky Jiménez, que los interpretaban como si estuvieran viviendo lo que dice la letra y eso es lo que a mí me gusta mucho.

¿Has vivido experiencias así?, ¿te han roto el corazón?, ¿alguna pena de amor?

Reconozco que a veces me han preguntado ¿por qué te duele tanto Brunella?, ¿lo has pasado? No lo he pasado, pero lo he visto en mi familia. Es por eso que, a veces, cuando canto trato de acordarme para interpretar, para sentirlo como si lo hubiera vivido.

‘LA VIVO Y SUFRO CUANDO CANTO’

Claro porque cuando cantas cualquiera puede pensar que tienes varias heridas de amor...

Sí, y se sorprenden más cuando les digo que solo tengo 23 años porque las frases que canto o digo son frases de una mujer vivida, con experiencia, que le pagaron mal.

Con un poquito de batallas, que ha conocido el amor y el desamor.

(Ríe). En realidad me gusta mucho interpretar la canción, vivirla, sentirla, sufrirla...

¿Tu esposo es quien dirige tu carrera?, ¿es tu mánager?

Él es músico, es el director musical de la orquesta.

¿Trabajan bien juntos o le jalas la oreja?

Él a mí, al principio, porque yo era como que un poco desordenada, muy relajada, esa es la palabra. Él me decía: No Brunella, tienes que hacer esto, esto, y yo respondía ‘estoy cansada’, pero ya las cosas cambiaron. Él tiene eso, disciplina.

¿No piensas tener hijos o es un proyecto a largo plazo?

No está en mis planes, pero si se da, bienvenido sea. Ahorita estoy, como se dice, muy chibola, pero no sé lo que pueda pasar. Lo que pasa es que también tengo muchos sobrinos, los aguanto un ratito, pero cuando lloran los devuelvo a sus mamás (ríe).

Brunella Torpoco en sus ratos libres cocinar, su 'fuerte' es el arroz con pollo y lo que más le gusta comer es el 'cebiche canero' que se sirve con arroz calientito bien 'taypa'. ( Foto : GEC / César Bueno)

Ahora que vuelves a los shows aquí, ¿te sientes con la fuerza suficiente de subir al escenario y afrontar lo que venga luego de las amenazas que recibiste?

En realidad las fuerzas, las ganas de seguir adelante nunca se me han ido. No importa si tengo que trabajar en otra cosa que no sea la música, trabajaría en lo que sea, mientras sea honrado, para sacar adelante a los míos. Pero estoy aquí con todas las ganas de salir adelante, como cualquier persona que tiene sueños y quiere alcanzarlos, con mucha paciencia y disciplina. Estoy feliz de haber regresado porque extrañaba la música y sobre todo al Perú, la comida, mis amistades, y hoy cantaré en Fronteras Unidas de Independencia.

Para cerrar, ¿qué le prometerías a tu público que ha esperado con ansias tu regreso?

Seguir con los pies en la tierra. Mis abuelas son las que siempre me dicen y recalcan que no debo perder la humildad y yo tengo bien claro de dónde vengo y a lo que voy. No soy una persona que recién trabaja y gana su dinero, lo hago desde chica.

