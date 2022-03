Brunella Torpoco usó sus redes sociales para pronunciarse luego de la polémica que se levantó tras anunciar su retiro de la música. Algunos de sus seguidores consideraron que se trató de un ‘show’ y inclusive su colega, Gaby Zambrano, emitió unos comentarios que daban a entender que respaldaba esta hipótesis.

“Gracias por todo, estoy muy agradecida con ustedes, con el público que me apoya, así se demuestra la calidad de persona... por otro lado, ustedes saben que yo siempre digo las cosas como son... así como hay gente buena, hay gente mala que se aprovecha de esta tragedia para poder burlarse de uno y nada, no crean que yo les tengo cólera, al contrario, les deseo lo mejor del mundo. Si ustedes me desean el mal, yo les deseo el bien de todo corazón, hay que ser buena persona, hay que tener buen corazón, hay que ser bueno con todos, con tus amistades, para que todo te vaya bien, porque si tú actúas mal, todo te va ir mal”, acotó la salsera en una evidente indirecta a Zambrano.

En ese sentido les pidió a sus seguidores que dejen de decir que su situación es un ‘show’. “Dejen de decir que es armado porque yo creo que nadie haría eso, dehen de decir eso por respeto, no a mí, sino a mi familia. Yo soy consciente que esto ha causado mucho movimiento en redes, en la televisión, en los periódicos, y por eso creo que la gente piensa que esto es armado, que es algo para hacerme más conocida y no, yo no vine al mundo para ser famosa, vine al mundo para trabajar, para sacar adelante a mi familia y para darles una mejor vida”, aclaró Brunella Torpoco.

BRUNELLA TORPOCO: ESTOY CONFUNDIDA

Asimismo, Brunella Torpoco aseguró sentirse confundida con respeto a su futuro laboral. “Si no puedo trabajar en la música, trabajo en otra cosa, y si puedo trabajar en la música lo voy hacer, pero ahorita estoy un poco confundida así que no sé. Es decisión mía y de mi familia. Por ahora quiero estar tranquila, cumplir con mis contratos y descansar un tiempo. Lo que me pasó no se lo deseo a nadie porque nadie merece pasar por esto”, concluyó la cantante chalaca.

Brunella Torpoco usó sus historias de Instagram para contestarles a quienes piensan que su retiro de los escenarios es ‘armani’, tal como lo dio a entender Gaby Zambrano.

TE PUEDE INTERESAR

Hija de Gino Assereto rechaza participar en el Miss Perú La Pre: “No estoy preparada para las comparaciones”

‘Tomate’ Barraza se retira EN VIVO del set de ‘América Hoy’ por preguntas sobre su ex Vanessa López

Jonathan Maicelo se burla de Stephanie Cayo por jerga ‘palta’: “Baja a mi local y te enseño el verbo to be”