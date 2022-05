¡QUÉ FUERTE! Bruno Agostini habló sobre su expareja Vania Bludau, en medio de la polémica que existe con la modelo, luego que ella denunció actitudes violentas en su relación con Mario Irivarren.

El hermano de Fabio Agostini afirmó que la primera vez que salieron juntos, Bludau agarró su celular y reaccionó “como queriendo hacer una pelea”.

“Es muy conflictiva. Le gusta hacer daño, por ejemplo , con ella fui muy educado. Le dije ‘esta relación no la veo, no quiero seguir contigo porque me parece que estás desubicada. Ella, en vez de hablar conmigo como personas adultas, se expresaba mal en la tele haciendo daño”, expresó a El Popular.

Bruno Agostini califica de tóxica a Vania Bludau

Al ser consultado sobre el por qué Vania Bluadu agarró su teléfono Bruno Agostini respondió que estaban camino a una fiesta, pero que le hizo el pare por ser “tóxica”.

“Era la primera vez que salía con ella. Entonces me dijo ‘¿Con quién estás hablando?’. Y yo, ‘Con quien me da la gana’. Le quiero agarrar el celular. Noté una niñería, una inmadurez. Yo mismo le dije ‘me bajo del taxi’, nos íbamos de fiesta, no pienso irme con alguien tóxico. ‘Chau’”, narró.

