Bruno Agostini dice que sigue escribiendo su primer libro (y que vuelve a ser soltero) [FOTOS]

El ‘combatiente’ Bruno Agostini reveló que está nuevamente soltero, pues terminó su relación sentimental con la española Alicia de Andrés.



“Duramos un mes y terminamos. No pasó nada malo, solo que no había ‘química’ en la convivencia, así que no tenía sentido alargar algo si es que no existía amor. La relación era fría, pero terminamos bien. Fue una decisión madura”, sostuvo Bruno Agostini.



De otro lado, contó que continúa escribiendo su primer libro.

“Habla de la motivación y un poco sobre mi vida. Calculo que lo terminaré en cuatro meses”, indicó Bruno Agostini.