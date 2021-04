Bruno Pinasco anunció en sus historias de Instagram que sus papás ya tienen fecha para recibir la vacuna contra el COVID-19 y compartió el enlace para que otras personas puedan verificar cuando será la vacunación de sus familiares adultos mayores.

“Mis papás ya están en la lista de vacunas y ya tienen fecha. Puedes ver en esta lista la fecha y el lugar. Es solo para adultos mayores por ahora”, fue el mensaje compartido por el conductor de Cinescape, con un enlace a la plataforma de Pongo el hombre por el Perú.

Recordemos que hace unos días, Bruno reveló que hace más de un año no ve a su papá, el conocido presentador de televisión y actor Luis Ángel, ‘Rulito’ Pinasco, debido a la pandemia del coronavirus.

“No veo a mi papá hace más de un año. Aun así, él graba las locuciones para el programa en su casa y hablamos por Zoom. Gracias a la tecnología, hemos podido seguir trabajando para ustedes”, comentó en dicha oportunidad Bruno Pinasco.

BRUNO PINASCO SOBRE LAS ELECCIONES

Días antes de las elecciones, Bruno Pinasco se pronunció sobre las elecciones y los apasionamientos que generan en muchos votantes. “Ningún candidato merece que lo defiendas con uñas y dientes. Entiéndelo de una vez por todas: No te conoce, no eres su amigo, no le importas. Deja la intensidad”, fue el mensaje del conductor de TEC.

Por ello Pinasco recomendó a las personas ‘bajar de revoluciones’ y si quieren un verdadero cambio en la sociedad, ‘comenzar primero por uno mismo’.

