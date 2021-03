El conductor de ‘Cinescape’, Bruno Pinasco hizo realidad el sueño de un pequeño niño en Piura, que era fan de TEC, de tener un Nintendo Switch. Así lo contó el conductor en un video que colgó su cuenta de Instagram.

Todo ocurrió cuando Bruno logró leer el mensaje de Ana, la madre de Pedrito, como se llama el mencionado niño, quien le contó que su hijo era fan del programa TEC y quería tanto tener un Nintendo Switch que se había hecho una consola de cartón porque la familia no podía comprarle uno por falta de dinero.

“Su sueño absoluto era tener un Nintendo Switch, pero como es lógico en épocas de pandemia el presupuesto no daba para comprar uno, pero él sé siempre iba al mall y se quedaba pegado en la ventana viendo la consola… Lo que más me gustó es que Pedrito agarró una caja de cartón y se hizo, con sus propias manos, el Nintendo… Su mamá como una cosa anecdótica me mandó la foto por Instagram”, contó Bruno Pinasco en un video en Instagram.

Bruno se conmovió con la historia y logró contactarse con la empresa Phanton, que vende equipos de entretenimiento, quienes se comprometieron a regalarle un Nintendo a Pedrito.

“Lo más importante es no perder la ilusión y no perder el entusiasmo… Hablé con su mamá al principio no me creía (que le iban a regalar a su hijo un Nintendo), le dije llévalo el sábado al mall en Piura a la tienda Phanton, no le digan nada para que sea sorpresa y allí un representante de la tienda le regalará su Nintendo… Cuando le dieron la consola se quedó en shock, paralizado”, contó entusiasmado el conductor de TV.

Pinasco agradeció a la tienda Phanton y a la mamá de Pedrito por inculcar en su hijo tener ilusión, ser positivo. “Gracias a la magia de las redes me llegó el mensaje y gracias a Phanton que hizo posible este momento chévere… Pedrito no te quedes 10 horas jugando, no te vuelvas zombi de los juegos, combínalo con tus estudios”, le aconsejó.

Bruno cuenta la tierna historia de la adopción de su tortuga

Bruno Pinasco recibió la sorpresiva visita de su tortuga durante la transmisión de uno de sus programas de ‘Cinescape’ y se animó a contar cómo su mascota llegó a su vida.

“Esta chica me está acompañando hoy. Es una tortuga rescatada. Tuve la suerte de que uno de mis seguidores en Instagram la encontraba, ¿saben dónde la encontró? en un basurero, imagínense. Así tirada la pobre, me escribió, me contó la historia y entonces dijimos vamos a traerla para que esté acá en el jardincito y ande por ahí, y ahora ha decidido venir al programa. Maca, celosísima”, reveló entre risas el conductor de Cinescape.