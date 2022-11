El conductor Bruno Pinasco cuenta que ya cumplió 22 años al frente de Cinescape y que seguirán en el 2023 en América Televisión. Además, toma con humor cuando dicen que no envejece y que su secreto es tener buenos filtros.

¿Qué novedades con Cinescape?

Cinescape ya tiene 22 años, durante la pandemia hicimos el programa en la casa y la gente lo adoptó muy bien, y ahora por un tema logístico tenemos nuestro propio estudio pero no en Pachacámac, y estamos contentos porque seguimos siendo el número uno en el horario y el público está feliz con el programa. El próximo año seguiremos en América Televisión.

Qué rápido 22 años de Cinescape...

Sí, aunque yo empecé en el 97, entonces, ya tengo unos 25 años... y si cuento mi época infantil trabajando con mi papá, fue desde el año 86.

Esperas llegar también a los 60 años de trayectoria televisiva...

No sé si pasará, pero he aprendido mucho de él... de disfrutar lo que hacemos, a compartir con la gente, a vivir dedicados a este mundo tan loco que es la televisión, del espectáculo, es tan inusual, tan extraño pero lo disfrutamos mucho, creo que somos un poquito locos, ja, ja.

Hace unos años como productora realizaron una miniserie, ¿planean retomar esos proyectos?

Queremos, tenemos en mente varios proyectos de ficción, pero esperamos el momento especial donde haya también una buena inyección económica, pues lo queremos hacer a todo dar.

En las redes sociales hay muchos buenos comentarios sobre el éxito de Cinescape, pero también son muchos los que comentan que no envejeces, ¿cuál es tu secreto?

Ja, ja, ja... son los buenos filtros, una buena iluminación y se mantiene la ilusión.

Tu papá ‘Rulito’ Pinasco acaba de recibir un homenaje por parte de América Televisión develando una estrella en el Paseo de la fama, ¿qué sentimientos te embargan?

Estoy muy emocionado, es algo muy bonito, nos ha gustado que todo el canal se paralice con tanto cariño por parte de los trabajadores y compañeros actores y toda la familia de América. He crecido viéndolo, lo he acompañado en muchas aventuras televisivas y aunque 60 años se pronuncian de manera fácil, son toda una vida. La evolución que ha tenido la industria es impresionante pues él empezó en blanco y negro, no había videotape, se trabajaba artesanal y rudimentariamente, y ahora vivimos el streaming, el HD y 4k.. hay cantidades de cambios que se han dado y los ha vivido en persona.

Se ha adaptado bien a los cambios...

Sí, es muy entusiasta y la pasión que tiene por su trabajo es alucinante, es el más feliz los días que tiene que venir a trabajar, a grabar las locuciones, siempre tiene mucha ilusión... su momento más feliz es cuando tiene una cámara al frente.

