Bruno Pinasco se enlazó con Giovanni Ciccia, director de la película ‘Cosas de amigos’, y Bruno Ascenso, protagonista de la misma, para hablar de la cinta peruana que ya está en los cines luego de atrasar su estreno por la pandemia del coronavirus.

En medio de la conversación Ciccia reveló que protagonizó un cameo con el conductor de Cinescape, y este no pudo evitar consultarle si la escena saldrá en la película, porque ya ha pasado por situaciones similares donde no incluyeron su participación.

“Hace años acomapañé a Bruno Ascenzo a un rodaje y el señor Eduardo Mendoza, director afamado, me dijo ‘quiero que hagas un cameo en mi película’. Yo me quedé hasta las cuatro de la mañana, esperé mi turno, hice mi cameo y el director me sacó de la película” , dijo indigado. “Entonces ahora quiero confirmar si en esta oportunidad sí salgo en la película por favor”, agregó entre risas.

Giovanni Ciccia lo dejó helado cuando le reveló que al mandar a editar la cina a Chile, el editor cortó su escena. “Cuando mandaron el primer corte de la película habían editado nuestra parte porque la película la han editado en Chile. Entonces, para el editor éramos dos desconocidos... este par de viejos qué hacen acá (habrá dicho). Yo le escribí y le dije que era un cameo y bueno, la devolvió” , indicó el también actor de Al fondo hay sitio.

Bruno Pinasco sobre película "Cosas de amigos"

