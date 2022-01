Bryan Arámbulo fue el invitado especial de JB en ATV y se pronunció sobre la rivalidad con la cantante norteña Marisol. Aunque manifestó que siempre se ha mantenido al margen de este tipo de comentarios, afirmó que entiende el malestar de la cumbiambera, ya que algunos de los temas que ambos cantan, se volvieron virales con su interpretación.

El intérprete de No sé, manifestó que ante las preguntas de la prensa siempre se ha mantenido al margen de una rivalidad con Marisol; pero reconoció que entiende el malestar de la cantante, debido a que volvió viral algunos de los tema que ambos cantan.

“Yo tuve la oportunidad de cantarlos y que se hayan hecho virales conmigo, entonces no me siento culpable de que la gente elija. Público hay para todos y la música se ha hecho para compartirla y no para competir”, manifestó.

En la entrevista Bryan Arámbulo también destacó que Marisol es una gran artista, que ha vuelto éxitos muchos temas con su voz.

MÁS INFORMACIÓN: