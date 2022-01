Bryan Arámbulo se pronunció tras el confuso incidente en el que se vio envuelto en el distrito de Carquín en Huaura (Norte de Lima), tras ser acusado por un grupo de personas de haber manejado en estado de ebriedad y estar a punto de arrollar a unos niños.

En declaraciones para Exitosa Huacho, desmintió haber estado conduciendo ebrio y acusó a una familia de estar detrás de todo. “Me apena mucho que hay gente que quiera hacernos daño. Yo he salido tranquilo para poder cumplir mis eventos pactados el 1 de enero y me crucé con esta familia, que verdaderamente, no entiendo el por qué tratan de hacernos daño”, manifestó.

Reconoció que el 31 estuvo departiendo con su hermanas; pero después se fue a descansar. “Estaba dentro de mis cabales, de lo mas tranquilo porque tenia que cumplir mis shows”, agregó.

Según dijo, tenía que salir por una calle estrecha donde estas personas tenían un carro estacionado. “Yo iba retrocediendo lentamente con la camioneta, ni siquiera los he rosado ni nada, solamente porque no bajé la luna a saludarlos provocaron todo esto, con esa familia estamos distanciados”, explicó.

NEGÓ QUE ESTUVO A PUNTO DE ARROLLAR A UNOS NIÑOS

Arámbulo manifestó que en ningún habían niños en el lugar y menos que estuvo a punto de arrollarlos. “Lo que sale en ese video no está completo, ellos me han roto la luna del carro, agarraron un piedrón que lo pusieron en el camino para impedir que yo retrocediera”, agregó.

Así como negó haberse encontrado ebrio, el cantante afirmó que la familia que lo acusó se amanecieron y estaban tomando. Por ello anunció que tomará acciones legales contra ellos.

“Yo me bajo del carro porque un señor le falta el respeto a mi hermana y la golpea, yo no se lo iba a permitir como hermano y familia que le hagan esto a ella, entonces mi hermano fue a defenderme”, agregó.

Finalmente manifestó que hasta su madre fue golpeada y se preguntó si estos ataques se han producido por su orientación sexual “Tuve que cancelar mis shows del 1 de Enero porque amenazaron a mi mamá diciéndole que le iban a llenar la casa de piedras, no podía dejarla sola. Mi mamá estaba destrozada, no sé cuáles fueron las intenciones de esas personas”; finalizó Bryan Arámbulo.

