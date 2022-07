El cantante Bryan Arámbulo contó que el éxito que viene obteniendo en la música es producto de muchas lágrimas y sudor, y del apoyo de su familia.

“El éxito que estoy empezando a cultivar lo he logrado con mucho esfuerzo, es producto de amanecidas, de lágrimas y de sudor, y todo esto siempre con el apoyo de mi familia, me apena que mi padre no esté ahora conmigo, viendo mis triunfos ”, comentó el cantante de cumbia.

Además, señaló que está enfocado en grabar un nuevo disco con productores extranjeros.

“Estamos produciendo temas inéditos, trabajando de la mano de artistas internacionales, nuestra mirada va hacia el extranjero, tenemos una producción de primera, estoy muy agradecido con los promotores que apuestan por mí... soy consciente de que todo esto solo será posible con la bendición de Dios y con mucho trabajo”, agregó Bryan Arámbulo, quien estará este domingo en el programa ‘En esta cocina... mando yo’.

Asimismo, comentó que su mamá es su motor y motivo. “Mi mamá es mi mejor amiga, es mi motor y motivo, ella es mi luz y mi esperanza, no hay palabras para describir el amor que siento por ella”, indicó.

TE PUEDE INTERESAR

Zully Pinchi a Magaly tras calificar su presencia en la FIL como una ‘atorrantada’: “Mis poemas fueron valorados en Europa”

Melissa y el ‘Activador’ son captados juntos en Fiestas Patrias: Imágenes confirmarían que siguen con su relación

Tepha aparece en silla de ruedas y le manda fuerte misil a Peña: “Si no te quieren así... ahí no es”