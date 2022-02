BTS emocionó a sus fans en Perú al anunciar que realizará una proyección global de Permission To Dance on stage desde Seúl. El show podrá ser visto en nuestro país el 12 de marzo en algunas salas de cine.

Se sabe que la cadena Cinemark y Cineplanet proyectarán este evento musical, donde ARMY podrá ver a Jin, RM, Suga, J-Hope, Jimin, V , y Jungkook desde Corea del Sur.

Las entradas para la proyección del segundo día del concierto de BTS se agotaron a las pocas horas de ser habilitadas. Sin embargo, para la alegría de ARMY aún hay opción de disfrutar del show de Bangtan, pero del tercer y último día, ya que este contará con una transmisión en vivo.

Las entradas para la última fecha de Permission to dance on stage en Seúl (13 de marzo KST) serán vendidas a través de Weverse. No obstante, aún no existe información sobre los precios.

BTS: ¿Cómo funciona un concierto por streaming?

Aunque cada plataforma puede tener su propio sistema, en general los pasos a seguir para experimentar de un concierto streaming, son los siguientes:

Comprar la entrada virtual, donde el cliente adquiere su acceso con un código.

Después de la compra se debe recibir un correo electrónico con un link, donde el usuario podrá ingresar directamente al streaming al escribir el código.

La agrupación o artista del concierto, en este caso BTS, estará desde Seúl e iniciará a cantar en la hora pactada.

BTS: Tips para disfrutar del concierto streaming

Un concierto streaming es una transmisión a través de internet, el usuario (ARMY) puedo verlo desde una computadora, laptop, teléfono, tablet, desde una televisión digital. Aquí algunas recomendaciones.

La velocidad del internet es importante. De ello, depende la calidad y estabilidad de la transmisión.

La velocidad mínima para poder ver sin contratiempos el concierto streaming es de 5mbps. Específicamente cinco megabits por segundo.

El usuario debe conectarse al menos 5 o 10 minutos antes de la hora pactada para el inicio del concierto. Hay que refrescar la página web o se vuelve a ingresar desde el link que se envió al correo electrónico.

Para conectar la transmisión de una computadora a la televisión, se necesita cables y en su caso adaptadores, sin embargo, depende del modelo y la marca del equipo.

