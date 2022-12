¡LO TIENE CLARO! Yahaira Plasencia se animó a compartir la cábala que realiza por Año Nuevo. La salsera explicó que a las 00:00 le gusta rezar.

“A las 12 de la noche en punto, siempre oro, me gusta orar, pedirle por los que más amo” , dijo la cantante.

Por su parte, otros artistas también se animaron a compartir las cábalas que les funcionan para iniciar el año con piede derecho. “Una persona me tiene que poner lentejas en los bolsillos, en la billetera”, comentó Cielo Torres.

Mientras que la intérprete de ‘Señor mentira’ reveló que ha realizado todas los rituales. “El tema de las uvas, las lentejas, el mix de las menestras, el calzón amarillo, rojo para el amor, verde para el dinero, la maleta, todo lo he hecho en varios años y me ha funcionado”, agregó.

Cábalas de las cantantes de América

Las cábalas de Yosimar, Paula Arias y Christian Domínguez

El polémico Yosimar contó que siempre lanza monedas al aire para que durante el año lleguen billetes y no monedas. La lideresa de Son Tentación, Paula Arias, remarcó que solo se reúne con sus compañeras para tener buena vibra y la pasan cantando.

Finalmente, Christian Domínguez y Pamela Franco compartieron su cábala: “Mi mamá me da una cosa, no puedo decir qué, pero me da una cosa combinada que ella sabe, cada año”.

“Es un amuleto con lentejitas, arrocito, que eso significa abundancia, que no falten los alimentos en el hogar, que es lo más importante”, dijo.

