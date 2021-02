El cómico José Luis Cachay contó que superó el coronavirus, a pesar de sus 60 años, y ha vuelto a las calles para vender sus chocolates.

“Vencí al virus, hace unas semanas estaba mal, con fiebre y dolor de garganta. Me hice cuatro pruebas rápidas y todas dieron negativo, pero la molecular fue positiva e hice mi cuarentena. Pero soy un hombre fuerte, de niño me han alimentado bien, tengo 60 años y hay ‘Cachay’ para rato”, comentó el cómico de la calle.

Además, cuenta que ha regresado a las calles para vender sus chocolates y alegrar a la gente. “Ahora he vuelto a las calles, me paseo por los barrios vendiendo mis chocolates y vacilo a la gente, pues les grito: ‘llegó la vacuna’, ‘llegó el bono’ y salen en mancha, y ahí aprovecho para contarles unos chistes y me compran”, enfatiza Cachay.

Recordemos que en junio del año pasado, su hermano ‘Puchito’, también cómico de la calle, fue internado en UCI debido al coronavirus y se ha recuperado poco a poco.