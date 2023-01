José Luis Cachay comentó que planea realizar una película con los cómicos ambulantes y demostrar el verdadero humor, pues señala que los programas sabatinos de Jorge Benavides y la chola Chabuca repiten siempre lo mismo.

“Tengo en mente realizar una película con los cómicos ambulantes, con los que empezamos y los nuevos talentos; pues el público nos reclama llegar a la pantalla grande. Nosotros desde hace muchos años venimos divirtiendo al público en todo el país y creo que es tiempo de mostrar el verdadero humor, pues ya la gente está cansada del mismo humor de ‘JB’ y la ‘Chola Chabuca’, quienes en sus programas suelen repetir secuencias de hace 20 años, eso de los idénticos ya está pasado”, señaló Cachay.

Por otro lado, detalló que está orgulloso del trabajo que viene realizando su hija Janeth, quien viene destacando como comediante y participando en diversos eventos masivos.

“Ella lo está haciendo bien, es lo que le gusta y poco a poco está creciendo en el mundo del humor. En un primer momento yo no quería que ella haga lo mismo que yo, pues uno quiere que sus hijos sean mejores. Me hubiera gustado que sea doctora, pero ella eligió y la apoyo”, comentó Cachay.

CACHAY DEBUTÓ COMO ACTOR

José Luis Cachay o simplemente ‘Cachay’ es uno de los cómicos más populares de Perú. Ahora decidió dar el gran paso y debutó como actor en “Ruge la Ciudad”, último videoclip de la banda de rock nacional Bala Perdida. Esta apuesta sorprende a todos, ya que nunca se le vio en esta faceta actoral.

“No solo sé hacer reír”, expresó ‘Cachay’. “Tomé con buenos ojos la llegada de este proyecto, el cual me sorprendió por el mensaje que tenía. Me sentí cómodo, ya que me demostré que también podría hacer papeles más complejos como este. Funcionó y ahora esperamos que sea motivo de reflexión por los temas que toca”, indicó.

“Ruge la Ciudad” contiene varios mensajes que animan a la reflexión en esta sociedad donde las personas solo piensan en sí mismas. En primer lugar, denuncia la indiferencia de las personas hacia la salud mental. Además, expone la cruda y nefasta realidad de los feminicidios.

A nivel técnico, el video de “Ruge la Ciudad” fue dirigido por Darien McFly (Melies Crea) y Jorge Cárdenas. Fue producido por Carlos Marroquín y la producción musical, mezcla y masterización estuvo a cargo de Giovanni Lama, fundador de la mítica banda Epilepsia.

Bala Perdida se formó a finales del año 2019. En sus inicios, nació del sueño de retornar al sonido original del rock de guitarras fuertes, batería poderosa, letras sangrientas y emocionales, que tenía Ángel Romano (primera guitarra). Para ello, se reunió con su amigo de la adolescencia Jorge Zagal (bajista).

