El cómico José Luis Cachay puso paños fríos a las discrepancias con Danny Rosales y afirmó que no tiene odio ni bronca contra él, y reconoce que se excedió con sus comentarios. Por ello, le pide hacer un mano a mano para que el público se divierta. Recordemos que hace unos días, Cachay consideró que el ‘narizón’ se ‘cree lo máximo’, pero ‘que le falta bastante’.

“No le tengo odio ni bronca a Danny, el narizón es como un hermanito menor, creo que me excedí en algunas cosas. Nosotros hemos trabajado juntos en la calle, en la televisión y es muy talentoso; ahora le va bien, está triunfando al lado de Jorge Benavides en el programa… sin embargo, como todos tiene errores que debe enmendar porque yo solo estaba defendiendo a mi hermano Puchito, a quien él había criticado primero”, explicó Cachay.

Además, señala que le gustaría tener un mano a mano con Danny, pero en la calle. “Ojalá que podamos tener un mano a mano en la calle y el público sería el ganador”, enfatizó el cómico.

‘SE CREE LO MÁXIMO’

Recordemos que hace unos días José Luis Cachay arremetió contra Danny Rosales durante una entrevista con Jonathan Maicelo y Gr3ngacho en el canal de YouTube B&H Podcast. El recordado ‘Mi mamá me lo compró’ consideró que el ‘narizón’ se ‘cree lo máximo’, pero ‘que le falta bastante’.

“Danny tiene una buena energía (para actuar); pero lo que tiene de malo ... un ego. Se cree la mamá de Tarzán, se cree lo máximo... Él hizo cine, él hizo todo, uno tiene que ser humilde y sencillo”, manifestó el cómico.

Agregó que a Rosales ‘le falta bastante’. “No has recorrido nada, tú crees que hacer humor en el Perú es todo, ándate a Chile a ver si hacer reír, ándate a Ecuador a ver si haces reír. Hermano lindo, con todo respeto, con todo el rollo que tienes a las justas llegas a Huacho”, manifestó.

DANNY LO RESPETA

Tras esto, Danny Rosales primero señaló que no tiene ningún tipo de resentimiento ni pelea con Cachay, pero días después se burló en TikTok afirmando que solo iban a sus shows 20 personas.

“Con Cachay no tengo ningún resentimiento, ninguna pelea. Me pasaron el video, lo vi y me maté de risa con mi compadre. Quiero mucho a Cachay, es un tipo buena onda, siempre me ha demostrado que hay una bonita y sincera amistad entre nosotros. Lo conozco años y sé que jamás hablaría mal de mí. Él lo que hizo es tratar de marketearse y al final me llamó, nos hemos comunicado. Mira, la base de esto (declaraciones) ha sido para hacer un show y venderlo como quién es el mejor, esa fue su idea original, fue lo que me comentó. Bueno, no sé si se habrá resentido por lo que dije de su primo ‘Puchito’, pero con Cachay nos llevamos muy bien. Es más, a su hijita, que ahora está incursionando en la comicidad, estamos viendo la posibilidad de incorporarla al show que vamos a presentar”, detalló Danny.

TE PUEDE INTERESAR

Érika Villalobos vuelve al teatro con obra musical y deja atrás la infidelidad de Aldo Miyashiro

Beto Ortiz apoya a Aldo Miyashiro tras infidelidad: “Ojalá así crucificaran públicamente a los corruptos”

Aldo Miyashiro le pidió a Natalie que deje ir a Yaco a las ‘pichangas’: “Mete unos golcitos y se va contento”