EL COLMO. La pandemia del coronavirus sigue cobrando víctimas en el Perú, pero muchos parecen no cobrar conciencia de la delicada situación que atravesamos en medio de una emergencia sanitaria sin precedentes. Ese es el caso del cómico ambulante Jose Luis Cachay, que fue captado brindando un espectáculo en un circo de Chiclayo.

Fue la cuenta de Instarándula la que difundió las imágenes del show del humorista, donde se le ve sin mascarilla y frente a decenas de niños y adultos que disfrutan de su presentación en el interior de una carpa de circo sin guardar el distanciamiento social.

“Parece imposible de creer ¿un circo abierto en plena pandemia? ¿Las personas en serio se exponen a estos shows masivos con sus hijos? ¿Acaso ya está permitido este tipo de espectáculos? ¿Las autoridades no hacen nada al ver una carpa gigante y la bulla?”, escribió Samuel Suárez junto a los videos.

Asimismo, se mostró sorprendido y se preguntó si en el norte ya todos recibieron la vacuna. “Pese a que la figura del show es Cachay, más me asombra la cantidad de personas como si la gente no estuviera muriendo aún en los hospitales”, agregó.

SE CONTAGIÓ DE COVID-19

En febrero de este año el cómico José Luis Cachay contó que superó el coronavirus a pesar de sus 60 años. Superado el ‘bicho’, ha vuelto a las calles para vender sus chocolates.

“Vencí al virus, hace unas semanas estaba mal, con fiebre y dolor de garganta. Me hice cuatro pruebas rápidas y todas dieron negativo, pero la molecular fue positiva e hice mi cuarentena. Pero soy un hombre fuerte, de niño me han alimentado bien, tengo 60 años y hay ‘Cachay’ para rato”, comentó el cómico de la calle.

Además, cuenta que ha regresado a las calles para vender sus chocolates y alegrar a la gente. “Ahora he vuelto a las calles, me paseo por los barrios vendiendo mis chocolates y vacilo a la gente, pues les grito: ‘llegó la vacuna’, ‘llegó el bono’ y salen en mancha, y ahí aprovecho para contarles unos chistes y me compran”, enfatiza Cachay.

