Carol Reali, ‘Cachaza’, contó que aún no tiene fecha para su matrimonio con Rafael Cardozo y espera no ser la ‘eterna novia’, pues su pareja se demoró mucho en darle el anillo de compromiso.

Como se recuerda, después de 11 años de relación, Rafael Cardozo sorprendió a Cachaza y le pidió matrimonio el 1 de enero de este año, mientras se encontraban celebrando el Año Nuevo en un crucero por el Caribe.

’Cachaza’, ¿cómo van los preparativos para la boda?

Todavía no tenemos fecha porque queremos juntar a toda la familia y es un poco complicado porque viven en Brasil, pero por ahí está. Todavía no hay fecha, pero me imagino que (Rafael) no se demorará mucho.

No serás la eterna novia…

Ojalá que no, ja, ja, ja.

¿Ya le has puesto las cosas claras a Rafael?

Sí, de verdad se demoró un montón en ponerse las pilas para el anillo, pero cuando lo hizo fue bien hecho.

¿Quizá la espera es porque están por terminar de construir su casa?

También, estamos (con la construcción) de la casita de campo. Hay prioridades y estamos tranquilos.

¿Y hay planes de tener un bebé?

Tenemos once años de relación y los bebés todavía (no están en sus planes), hay otras prioridades, pero si Dios nos manda, pues lo mandó.

¿Has pensando en congelar tus óvulos como Alejandra Baigorria?

Claro, va llegando la edad y sí lo haría, es una buena opción. Hay que tenerlos (los óvulos) super sanos porque si llega el día vamos a tener que descongelarlos.

¿Cómo te va en el trabajo?

Bien, acabo de volver de Miami, estuve en un evento superlindo representando a Perú y se vienen muchos proyectos, estoy con muchas ganas e ideas.