QUÉ FUERTE. Carol Reali, más conocida como Cachaza, decidió ignorar las revelaciones que dio Rafael Cardozo en el programa ‘Estás en todas’ sobre la ruptura de su relación tras más de 10 años. El exchico reality confesó que tuvo que empezar de cero en su departamento, pues la modelo se llevó todo y solo le dejó el colchón.

Incluso con no bastarle, Cardozo reconoció sus errores, sin embargo, criticó a Cachaza por no guardar el luto de su romance y ya mostrarse con una nueva pareja en redes sociales. Precisó que debe existir mayor respeto para él.

Ante esto, horas después, Carol Reali contestó efusivamente al exintegrante de ‘Esto es Guerra’, pero lo hizo con un romántico video con su novio André Bankoff . Ambos se lucen desde una cama completamente enamorados. “Nos gusta dormir cerquita”, se lee en la descripción de las imágenes.

TROME | Cachaza ignora a Rafael Cardozo

USUARIOS EN REDES APOYAN A CACHAZA

Los usuarios en redes sociales no dudaron en darle todo su apoyo a Carol Reali y cuestionar duramente con fuertes comentarios a su expareja Rafael Cardozo, por aparecer tras varios meses cuando la modelo es feliz con otra persona.

“ Y los envidiosos que piden luto no están soportando, felicidades, Carol encontraste una buena persona que te valore mucho ”, “El claro ejemplo que el tiempo no determina tu felicidad”, fueron algunos mensajes.

CARDOZO CRITICÓ NUEVA RELACIÓN DE CACHAZA

En entrevista con ‘Estás en Todas’, Rafael Cardozo aseguró que su expareja Carol Reali ‘Cachaza’ es libre de enamorarse, sin embargo, cuestionó que esté exhibiendo su relación con André Bankoff ante una reciente ruptura con él tras un largo romance de 12 años.

El modelo brasileño y exchico reality de ‘Esto es Guerra’ reconoció que ve a una Cachaza completamente diferente, pues recién la está conociendo. En esa línea, consideró que debió existir más respeto y un tiempo prudente para exponer su nuevo romance.

“Yo sigo siendo lo mismo y cuando dicen que conocemos a las personas en los peores momentos o cuando se aleja, yo la estoy conociendo ahora también, novedad para mí. (Nunca había visto esa faceta) No, ¿tú crees que la gente tiene que hacer luto? He aprendido que tú puedes enamorarte al día siguiente, no hay problema, hay que haber un luto de repente de mantenerlo en privado. Tienes que entrar a una relación respetando la anterior también , entonces no el luto de no enamorarse, ese luto no existe, te enamoras, te enamoras”, agregó.

Rafael Cardozo habla sobre Cachaza. Foto: Captura América TV.