¡SE PRONUNCIA! Carol Reali, la popular Cachaza, fue consultada por las declaraciones de su expareja Rafael Cardozo, quien la criticó por no “guardarle luto” y presumir su nueva relación con André Bankoff. La influencer indicó que no entiende qué le pasó al exintegrante de EEG.

Además, la ‘garota’ enfatizó que la relación con Rafael Cardozo no terminó de un día para otro y que fue algo que se intentó solucionar durante meses.

“Ya uno no sabe lo que puede pasar en la cabeza de él. (....) ya uno intenta solucionar de alguna manera, pero cuando ve que ya no va... Esto no era de un mes atrás, esto se intentó arreglar en su momento”, dijo a Amor y Fuego.

¿Qué dijo Rafael Cardozo sobre Carol Reali?

En una entrevista, Rafael Cardozo se pronunció por primera vez sobre su expareja Cachaza y cuestionó que ahora se luzca feliz en redes sociales con su nueva pareja.

“¿tú crees que la gente tiene que hacer luto? He aprendido que tú puedes enamorarte al día siguiente, no hay problema, hay que haber un luto de repente de mantenerlo en privado. Tienes que entrar a una relación respetando la anterior también , entonces no el luto de no enamorarse, ese luto no existe, te enamoras, te enamoras”, manifestó.

