ENAMORADA. Tras más de 10 años de relación con Rafael Cardozo y un matrimonio que no llegó a concretarse, Carol Reali vuelve a ser feliz, pero en los brazos del modelo brasilero Andre Bankoff. La conocida también como ‘Cachaza’ ya no se esconde y ha comenzado a compartir contenido romántico en sus redes sociales.

En un reciente video en su Instagram, la exintegrante de ‘Esto es Guerra’ aparece en escena para llenar de besos a Andre, quien también le demuestra su cariño. Bajo la postal, ella escribió unas dedicadas líneas: “Oh, llenas mis pulmones de dulzura” .

En recientes declaraciones a ‘Amor y Fuego’, Cachaza remarcó que su amor por su nueva pareja está fluyendo porque aún es muy poco tiempo que se conocen. Informó que conoció al actor en un evento realizado en Brasil.

TROME | Cachaza y su apasionado beso a su novio

CACHAZA OFICIALIZA A SU NUEVO NOVIO

Carol Reali, mejor conocida en nuestro país como ‘Cachaza’, se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su vida tras el fin de su relación de más de 11 años con Rafael Cardozo y acaba de confirmar que le llegó el amor nuevamente con Andre Bankoff.

En la breve entrevista que ofreció a “Amor y Fuego”, la brasileña no pudo ocultar su emoción al hablar de su galán. “¿Llegó el amor para Carol nuevamente?”, le consultó el reportero del programa de Willax. “¡Creo que sí! Todo bien, nos estamos conociendo, que fluya”, le respondió ella.

Sobre qué opina Rafael Cardozo de su nueva relación, Cachaza contestó: “ No sé, no le he preguntado, no hablamos ”. Asimismo, fue tajante al responder sobre si se veía con su ‘ex’: “No, no, no, para nada”. Finalmente, descartó presentarle a su nueva pareja: “Cada uno por su lado está mejor”.

TE PUEDE INTERESAR

Melissa Paredes, Activador y el Gato Cuba caminan juntitos en la misma playa | VIDEO

Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra son captados en la playa

Susy Díaz, con nuevo look, se roba las miradas como DJ de música electrónica en discoteca