¿Cachaza ya quiere casarse con Rafael Cardozo?: "Es algo que quisiera, pero tampoco lo puedo pedir"

La conductora del bloque de espectáculos de ATV Noticias, Carol Reali, ‘Cachaza’ , lleva casi ocho años viviendo en Perú y considera que no solo ha construido su vida aquí, sino que también creció artísticamente y consolidó su relación con Rafael Cardozo, con quien tiene más de siete años.



Asumiste el reto de la conducción en el bloque de espectáculos de ATV Noticias. ¿Cómo te va?

Me siento muy contenta, satisfecha y cada día aprendo más. Tuve un poco de miedo y ansiedad al inicio, pero lo tenía marcado como meta.



¿Te sentías encasillada en un reality?

Sí. Llegó un momento que me estanqué y no avanzaba, así que decidí dar un paso adelante...



¿Cuántos años en Perú?

En enero cumplo 8 años. He construido mi vida acá y no pienso regresar (a Brasil)... Ya estoy por sacar el DNI con Rafael.



Tienes más de 7 años con Rafael, ¿cuál es el secreto?

Llegamos a Lima como una pareja, pero recién nos estábamos conociendo. Trabajamos en el mismo reality, él jugaba con las chicas y yo con los chicos, pero no podíamos decir que éramos pareja.



Muchas veces se comentó que Rafael negaba que eran pareja. ¿Te molestaba?

Claro... no me gustaba el hecho de negarlo u ocultarlo. Él lo sabía manejar muy bien, pero a mí me afectaba. Decidimos formalizar y dar a conocer la relación después de un viaje que hicimos con Yaco (Eskenazi) y Natalie (Vértiz) a Panamá.



¿Y qué hace que te enojes con Rafael?

No me gusta la mentira. Nos peleamos por cosas tontas, vivimos juntos y cada uno hace sus cosas.



¿Te consideras una mujer celosa y controladora?

Fui muy celosa, no me entraba en la cabeza el hecho de ver a mi pareja haciendo jueguitos con otra chica (en el reality). Me molestaba mucho, pero con los años se me pasó. Eso sí, no me gustan las confianzas ni los cariñitos con otras mujeres. Ahora (los celos) es sano y controlado.



A Rafael a veces lo tildan de ‘pisado’. ¿Es así?

Ni veo su celular y de pisado no tiene nada.



Siempre te preguntan sobre el tema del matrimonio. ¿Es importante para ti?

Sí. Es algo que quisiera, pero tampoco lo puedo pedir, tiene que nacer de él... Ahora prefiero vivir la vida en vez de firmar un papel, no me quita el sueño casarme.



¿Te sientes preparada para ser mamá?

No me imagino aún siendo mamá, prefiero ir paso por paso y que todo llegue en su momento