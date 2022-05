Carol Reali, ‘Cachaza’, contó que Rafael Cardozo se quedó ‘aguja’, pues el anillo de compromiso que le entregó es una joya bastante costosa y ahora iniciarán los preparativos de su boda, que la garota sueña que sea como la de sus amigos Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz.

Carol, ¿cómo van los preparativos para la boda?

Todo bien. Lo que pasa es que estamos buscando la fecha porque nuestras familias están en Brasil y queremos traerlos a todos para que nos acompañen en ese día tan especial. Lo más importante es que estamos felices y que el anillo ya llegó (ríe).

Pero no lo luces...

Lo que pasa es que lo tengo en casita bien guardado, lo saco en ocasiones especiales porque de hecho es una buena joya.

O sea que Rafael ‘rompió el chanchito’...

Así es, se quedó ‘aguja’, le metió todos sus ahorros, es más, se quedó tan ‘aguja’ que me dijo ‘ya no me pidas regalo todo el año’. La verdad, me da miedo salir a la calle y que me dejen sin dedo.

Bueno, ustedes tienen una relación de años y amerita que un momento así sea especial en todo sentido.

Claro, son once años de relación, lo más importante es que estamos felices y el anillo llegó, ahora la boda también tiene que llegar.

¿Y han pensado tener una boda temática, una fusión de Perú y Brasil?

Podría ser, pero este año no será la boda porque tenemos otros planes, estamos construyendo nuestra casa de campo, lo terminamos y luego nos concentramos en la boda. Lo que sí te puedo decir es que esperé tanto para la boda que me gustaría que sea como la de mis amigos Yaco (Eskenazi) y Natalie (Vértiz), así que vamos por ahí.

Después vendrán los bebés para aumentar la familia, pues Rafael tiene una hijita...

Claro, también está en la lista, pero no es prioridad en este momento, vamos a esperar un poquito más. (C. Chévez) bhLe gustaría una boda como la de Yaco y Natalie, y traerían a toda su familia de Brasil para la celebración

