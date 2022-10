Carol Reali finalmente apareció públicamente luego de regresar de viaje y de los fuertes rumores de su separación de Rafael Cardozo. La popular Cachaza fue abordada por la prensa durante la reinaguración de la conocida joyería internacional Tiffany y se animó a hablar un poco sobre su situación sentimental.

Los periodistas de espectáculos no pudieron evitar notar que la brasileña no llevaba puesto el anillo de compromiso que le regaló el excapitán de los ‘combatientes’ a finales de 2021. “Ahorita no lo tengo puesto pero no puedo hablar del tema”, indicó al ser consultada sobre la joya que lo comprometió en matrimonio hace varios meses.

Además, Cachaza confirmó que todavía sigue viviendo con Cardozo en su departamento pero aseguró que aún se está acomodando y resolviendo ‘unas cosas’. “Pronto lo hablaremos, vamos a decirles algo, claro, son muchos años de relación pero queremos un poquito de espacio para resolverlo y decirles con camla lo que sea”, acotó sobre su romance con el brasileño.

RAFAEL CARDOZO Y EL MENSAJE QUE CONFIMARÍA FIN DE SU RELACIÓN CON CACHAZA

¿SE ACABÓ EL AMOR? Rafael Cardozo y Carol Reali ‘Cachaza’ habrían puesto fin a su larga relación sentimental, según señalaron los conductores del programa “En boca de todos”.

Aunque ninguno de los dos involucrados ha emitido algún comunicado oficial para anunciar el fin de su compromiso, el integrante de “Esto es guerra” despertó más alarmas por un reciente mensaje que compartió en su perfil de Instagram.

“Fin y comienzo de una nueva etapa. Adoro cuando la vida me reta”, expresó el brasileño como descripción de su video.

En el clip se puede observar que Cardozo fumaba un puro y tomaba café. Él lucía un look relajado y recibió distintos halagos de sus amistades de la televisión.

“Vamos”, escribió Nicola Porcella en la sección comentarios de la red social. Mientras que otros cibernautas lo criticaron por “hacer perder el tiempo a ‘Cachaza’”.

Por su parte, ‘Cachaza’ borró sus fotografías junto a Rafael Cardozo en sus redes sociales. Además, la modelo viene compartiendo mensajes de desamor en sus historiales de Instagram.

Cardozo y ‘Cachaza’ se habían comprometido en 2021, pero ambos han dado señales de que su historia de amor llegó a su final.

