El rockero Hernán Condori ‘Cachuca’, líder de ‘Los Mojarras’, contó que el último sábado lo sacaron de la Teletón, debido a la envidia de otros músicos que exigieron que no se presente. Además, cuenta que lanzará nuevo disco donde sus temas mostrarán un respeto hacia la mujer, pues la mayoría de los temas actuales la agreden.

“No entiendo la actitud de algunos músicos pues reclamaron diciendo que ‘si Cachuca toca, no me presento’ y me sacaron de la Teletón, que es un evento de ayuda social, de compromiso para los que necesitan. Pero ya estoy acostumbrado a eso, tengo 40 años en la música, pero sigo entero y feliz porque el público me quiere”, comentó Hernán Condori ‘Cachuca’.

Además, detalla que está por lanzar su libro ‘Diario cataléctico’, y lanzará un nuevo disco que viene preparando junto a su banda. “Ya tengo un tema nuevo ‘No tengo tiempo para serte infiel’, cuya letra dice: “no tengo tiempo para engañarte, no tengo tiempo para tonterías, yo te quiero siempre bien”... y lo hice porque estoy cansado de que las canciones insulten a la mujer y que la agredan. Me gusta el reguetón, el vacilón, pero se puede usar el cerebro para componer cosas mejores. También, escribo otros temas sobre lo que viví con el Covid”, enfatiza Hernán Condori.

PREPARA LIBRO SOBRE SU VIDA

Hace unas semanas, el rockero Hernán Condorí ‘Cachuca’, líder de Los Mojarras, contó que lanzará su autobiografía ‘Diario cataléctico’ donde contará sus triunfos y fracasos en la música; así como los excesos que ha cometido en la vida, y sobre los que lo aman y odian.

“Ya está listo mi libro ‘Diario cataléctico’ donde narro mi vida entre París y La parada, y cómo la música, que es mi vida, me rescató de la mundanidad. Del fenómeno que ha sido ‘Los Mojarras’ en estos 40 años, y del cambio de mentalidad que influyó en muchas personas. Muchos universitarios han hecho trabajos de tesis con ‘Los Mojarras’ y algo bueno debemos de haber hecho”, señaló Hernán Condori ‘Cachuca’.

Además, también contará sobre sus excesos y las barbaridades que ha cometido en su vida, pues dice que no es una persona hipócrita. “También voy a contar de las barbaridades que he cometido, no soy hipócrita, de mis embarradas con las drogas donde estuve hundido dos años y también, de las borracheras. De todo, de lo que he amado y he odiado, no solo hay que contar el lado bonito de la vida... confieso que he vivido, sé lo que es el amor y el odio, tengo buenos enemigos y malos amores”, refiere el líder de ‘Los Mojarras’.

