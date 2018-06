El líder de ‘Los Mojarras’, Hernán ‘Cachuca’ Condori, pidió disculpas tras haber protagonizado un vergonzoso episodio durante un concierto en la ciudad de Pucallpa . Sin embargo, desmintió haber estado en estado de ebriedad, tal como comentaron algunos cibernautas.



“Pido disculpas a toda la gente de Pucallpa, no canté porque me quedé sin voz, soy humano”, contó ‘Cachuca ’.



¿Es verdad que habías ingerido alcohol?

Nunca he sido un rockero que haya tenido problemas con el trago, tomo muy en serio mi trabajo desde hace 40 años. Lo que sucedió es que llegué al hotel, prendieron el aire acondicionado y cuando me levanté tenía un dolor en el pecho y traté de curarme tomando unas bebitas calientes.



Cachuca dio vergüenza en show de Los Mojarras (Video: Facebook Omar Solsol Rojas)

¿Y por qué dijiste vulgaridades en el escenario?

Me sentía frustrado porque no podía cantar, era desesperante no poder entregar mi arte al público. Siempre habrá críticas y no le podemos caer bien a todo el mundo.



Por su parte, Deyvis Orosco dijo que no tuvo ningún inconveniente con el sonido durante el mismo concierto y reiteró su aprecio por el líder de ‘Los Mojarras’ .



“No sé qué habrá pasado, porque llegué después de su presentación. Le tengo mucho aprecio. No soy de opinar de terceros. Lo único que puedo decir es que siempre guardo mucho respeto por el público, que se merece lo mejor cuando uno está sobre el escenario”, expresó el ‘Bomboncito’. (L. G. /B. P)