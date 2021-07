Después que los doctores le dijeron que solo le quedan 4 años de vida -que pueden prologarse a 10 con tratamiento en Cuba-, el rockero Hernán Condori, mejor conocido como “Cachuca” en el mundo artístico, dice que quiere dedicarle todo el tiempo que Dios le dé en la tierra íntegramente a su vocación musical.

“Ya lloré, ya me asusté, ya me hice la ‘pichi’, pero ahora lo estoy tomando con más calma. Además, yo he tenido una vida del carajo, qué cosas no me han pasado a mí. Esta maldita enfermedad me agarró y volver es lo interesante. Me han hecho dos operaciones y todavía puedo cantar y tocar con el grupo. Mentiría si dijera que estoy al 100%, creo que estoy a un 70% pero no me puedo dar el lujo de abandonarme y menos abandonar a mis músicos”, resaltó el líder de “Los Mojarras”.

“Esta presentación que daremos el próximo jueves se compensa con arte puro y con buena disposición para hacer un buen show. Vamos a tocar un 70% de las canciones clásicas y un 30% de lo mejor que he hecho durante los últimos 20 años, que son canciones que la gente conoce poco y que ya no pensaba grabar”, adelantó el interprete del ya clásico tema “Triciclo Perú”.

SHOW EN VIVO

El próximo jueves 15 de julio, “Los Mojarras” ofrecerán un show presencial -con aforo limitado- en “Embassy” del Centro de Lima, y por eso el cantante salta en un pie de alegría, pues ve con esperanza que el sector artístico empieza a reactivarse económicamente.

“El tiempo que me regale el Señor en esta tierra, quiero dedicarlo a destrozarlo en la música. Yo no debería estar acá en la tierra, hay gente que ha muerto a mi lado por menos de lo que yo tenía, hay personas que se han quedado sin voz con una sola operación a la garganta, y yo con dos operaciones aún tengo voz. Yo no soy de ir a la iglesia, hace tiempo me había peleado con Dios, pero ahora nos hemos reconciliado”, añadió.

Vuelve el “ ROCKTOTAL ”, un Festival para reactivar el alma rockera, rememorar gratos momentos pre pandemia, devolverte esas canciones y vuelvas a cantarlas.

