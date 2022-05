Cachuca se casó este viernes con Elizabeth Ode en la Municipalidad de El Agustino. El cantante de Los Mojarras dijo sentirse tan feliz como un niño pues luego de treinta años de conocerse, finalmente pudieron contraer matrimonio.

Magaly Medina se enlazó en directo con la ceremonia y le preguntó a Hernán Condori si sus hermanas habían asistido al evento y el contestó que no. “La procesión se lleva por dentro, pero si la van a atacar a ella, me atacan a mí. Yo no tengo nada contra mi familia, pero si van a tocar lo que yo amo, entonces tengo que dar un paso al costado ”, dijo el músico.

Asimismo reveló que su único hijo, Jeison Condori, tampoco fue a la boda. “ Lo entiendo, no puedo obligarlo a venir a un lugar donde se siente mal. Le deseo lo mejor en su vida, ya es todo un hombre y que triunfe en la vida como yo he triunfado... Me ha costado muchas cosas, como perderlo a él, pero soy feliz ahora, en este momento y para el futuro”, acotó Cachuca.

HIJO Y HERMANAS DE CACHUCA ENFRENTADOS CON SU ESPOSA

Hace algún tiempo, Jeison Condori, único hijo biológico de Cachuca, aseguró que tenía problemas con Elizabeth Ode y la acusó de incitar a su padre a consumir alcohol, luego que el cantante fuera internado de emergencia por segunda vez.

“Ahorita estamos en problemas con la pareja de mi papá. El sábado antepasado era el cumpleaños de la hija de la señora, hicieron la fiesta en la casa de mi papá y se alcoholizaron. Tenía que haber consecuencias de todo eso”, indicó.

Además, en otro momento se difundió un video donde se observa a las hermanas de Cachuca insultar y botarla de la casa que compartía con el músico. “Ratera de m... vienes acá conchud... ha criado a tus hijos ¡fuera!”, se les escucha decirle.

