El rockero Hernán Condorí ‘Cachuca’, líder de Los Mojarras, contó que en unos días lanzará su autobiografía ‘Diario cataléctico’ donde contará sus triunfos y fracasos en la música; así como los excesos que ha cometido en la vida, y sobre los que lo aman y odian. Además, este jueves 15 de julio regresa a los escenarios con Los Mojarras ofreciendo un show presencial -con aforo limitado- en el Centro de Convenciones Embassy del centro de Lima, frente a la Plaza San Martín.

“Ya está listo mi libro ‘Diario cataléctico’ donde narro mi vida entre París y La parada, y cómo la música, que es mi vida, me rescató de la mundanidad. Del fenómeno que ha sido ‘Los Mojarras’ en estos 40 años, y del cambio de mentalidad que influyó en muchas personas. Muchos universitarios han hecho trabajos de tesis con ‘Los Mojarras’ y algo bueno debemos de haber hecho”, señaló Hernán Condori ‘Cachuca’, quien participará en el ‘Festival Rock Total 2021′.

Además, también contará sobre sus excesos y las barbaridades que ha cometido en su vida, pues dice que no es una persona hipócrita. “También voy a contar de las barbaridades que he cometido, no soy hipócrita, de mis embarradas con las drogas donde estuve hundido dos años y también, de las borracheras. De todo, de lo que he amado y he odiado, no solo hay que contar el lado bonito de la vida... confieso que he vivido, sé lo que es el amor y el odio, tengo buenos enemigos y malos amores”, refiere el líder de ‘Los Mojarras’.

“ESTE TIEMPO ES PARA LA MÚSICA”

Hace unos días, el rockero Cachuca señaló que después de que los doctores le dijeron que solo le quedan cuatro años de vida -que pueden prologarse a diez con tratamiento en Cuba-, dice que quiere dedicarle todo el tiempo que Dios le dé en la tierra íntegramente a su vocación musical.

“Ya lloré, ya me asusté, ya me hice la ‘pichi’, pero ahora lo estoy tomando con más calma. Además, yo he tenido una vida del carajo, qué cosas no me han pasado a mí. Esta maldita enfermedad me agarró y volver es lo interesante. Me han hecho dos operaciones y todavía puedo cantar y tocar con el grupo. Mentiría si dijera que estoy al ciento por ciento, creo que estoy a un setenta por ciento, pero no me puedo dar el lujo de abandonarme y menos abandonar a mis músicos”, resaltó el líder de Los Mojarras.