El cantante y líder de Los Mojarras, Hernán Condori ‘Cachuca’, hizo una impactante revelación sobre su salud tras su regreso a los escenarios en El Artista del año, donde le hicieron un homenaje musical.

Tras haber vencido al coronavirus, ‘Cachuca’ reveló que su organismo y su corazón han quedado dañados, al extremo de que los médicos le han dicho que debe cuidarse porque le han dado poco tiempo de vida.

“Tomo 16 pastillas diarias por la fibrosis pulmonar que me dejó muy mal, tengo mi corazón desahuciado, estoy jodido, hasta tiempo de vida me han dado”, dijo ‘Cachuca’ a El Popular.

Asimismo, el cantante indicó que los doctores le han pedido que se cuide para así poder prolongar su tiempo de vida, sin embargo, ‘Cachuca’ señala que quiere ‘morir en su ley’.

TROME | Cachuca recibió homenaje en El Artista del Año (El Artista del Año)

“Fueron sinceros, si me cuido en adelante me queda tanto tiempo de vida, si no me cuido me iré rápido. Obviamente le respondí como buen poeta, prefiero vivir 1 o 2 años como p… y no cuatro años de h… Tipo la mexicana Chabela Vargas, que estaba mal y le dijeron si se portaba bien viviría 3 años más, si se porta mal viviría 3 meses. Ella se encerró en su casa juntó a sus amigos, hacía reuniones diarias y murió al mes y medio. No sé si me iré en tres meses o luego”, señaló.

Finalmente, reveló que está trabajando en un disco de despedida el cual lanzará en julio e hizo una reflexión sobre los que podrían ser sus últimos días de vida.

“Yo no me corro a la tumba, yo respeto a la muerte por eso vivo bien. Me iré como yo quiero vivir, yo pongo las reglas en mi vida”, puntualizó.