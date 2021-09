Ni bien inicio el programa de EEG El Origen, Gian Piero y Johanna San Miguel, conductores de dicho espacio salieron al frente de las cámaras para hablar sobre lo sucedido anoche con el participante Elías Montalvo.

“Conozco perfectamente a Piero y definitivamente, yo estaba muy lejos y lo veía a Piero corriendo de un lado para otro y yo decía: ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo tranquilizamos a la familia?, y que en ese momento nos está mirando. Elías yo sé que me estás mirando, en este momento Yo hago un mea culpa por algo muy particular. Por mí no acción realmente, te lo tengo que decir y te lo dije”, afirmó Johanna.

“Normalmente, los chicos y las chicas, me conocen cuando algo sucede o se golpean voy corriendo y estoy con ellos. De pronto ver esto ha sido aterrador”, sentenció la conductora de EEG.

