Caliope, ganadora de La Voz Teens Colombia, se encuentra en nuestro país promocionado su tema ‘Desaparece’ y asegura que ha llegado para quedarse e imponerse en el ambiente salsero. Además, cuenta que su estilo es fusionar la salsa tradicional con ritmos modernos.

“Estoy regresando a la música con ‘Desaparece’, es un tema único y lo diferente es fusionar la salsa tradicional con los nuevos ritmos. Es una salsa moderna, una nueva propuesta, algo fresco diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados. Es mi sello musical”, señala la cantante colombiana.

¿Por qué eliges ‘Desaparece’ para este regreso a la música?

Siento que la mayoría de las veces nosotros no escogemos la canción, sino que está nos elige a nosotros. Sin duda es una canción con mucha fuerza de interpretación y sobre todo hay que tener carácter y haber vivido la situación alguna vez.

¿Hay una historia detrás de esta canción?

Es una canción compuesta por Master Chris y habla de esas relaciones en las que siempre hay una persona que da mucho más que la otra, entregas todo, vives por esa persona prácticamente y esta solo ignora nuestros sentimientos. Al final te das cuenta de que ya no es lo mismo y que no quieres eso para tu vida y le dices: Lárgate, desparece.

Tiene algo que ver con tu vida...

Realmente es una canción que llegó en un momento difícil de mi vida. Sin embargo, eso también ha hecho que le dé el sentimiento que corresponde para interpretarla.

¿Has elegido el Perú para empezar esta etapa de tu carrera musical?

Yo me siento feliz por la oportunidad que se me está brindando, siempre supe que estaba hecha para grandes cosas y que mejor forma de hacerlo en Perú, que es uno de los países con mayor posicionamiento de artistas en la salsa.

El género de la salsa es muy competitivo en Perú, ¿Cómo te preparas para este reto?

No puedo decir que voy a competir, vine a mostrar mi música, mi talento. Siento que la palabra competencia no existe directamente para mí, existen las alianzas y eso es lo que siento que es el mejor reto que puedo asumir estando en Perú.

Las salseras peruanas mantienen un alto nivel en la escena nacional, ¿qué opinión tienes sobre la salsa en el Perú?

Esto es lo que me agrada de Perú, el apoyo que tienen para con sus artistas y la salsa en Perú, es lo que hace falta en otras partes del mundo.

Daniela Darcourt o Yahaira Plasencia, ¿quién te gusta más?

Ambas son mujeres increíbles, fuertes y sobre todo cada una tiene algo que la caracteriza y la hace única, no podría decir que una me gusta más que la otra. Siempre lo he dicho, nadie es mejor que nadie. Todos somos únicos y ambas son mujeres talentosas y hay que apoyarse entre mujeres.

¿Cuál es tu mayor reto en Perú?

Como mencioné, las alianzas. Es importante brindarse apoyo unos con otros, la unión hace la fuerza. Por eso mi meta, además de mostrar mi talento y lograr la aceptación del público peruano, es lograr hacer historia tanto musical como a nivel de unión de artistas.