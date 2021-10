La destacada actriz Camucha Negrete sorprendió a sus seguidores al revelar que se convirtió en una más de la estadística de contagiados por el coronavirus. En un video que colgó en sus redes sociales, la artista contó todos los detalles de su experiencia con la COVID-19. “Ya estoy recuperándome, he estado malita, pero es una experiencia que quiero compartir con todos los que me siguen, y los que no, por favor cuéntenles porque es importante”, dice Negrete.

“Por favor vacúnense, gracias a Dios que yo lo estoy, pero me contagié, fue en un taxi que me enviaron, tiene que haber sido allí porque es el único sitio en el que estuve sola. Yo paro con mis nietas, con mis nietos y ellos están haciéndose las pruebas constantemente para descartar algún contagio, se cuidan por nosotros, porque protegen a sus abuelos. Me contaminé a pesar de que cumplí todos los protocolos y nos cuidamos al extremo”, dice la artista.

Negrete, una mujer muy creyente, agradece a Dios que la enfermedad pasó por su cuerpo de una forma leve. “Casi ni lo sentí porque tengo las dos vacunas, fue como una gripe muy leve que me duró dos días, la fiebre no pasó de 38 y mi saturación nunca bajó de 97. Lo único que te da es un poco de pánico porque no sabes qué te va a pasar, pero mis médicos me recomendaron mucha tranquilidad y yo me dediqué a leer”, dice la actriz.

La también conductora de televisión y hoy una activa usuaria de Instagram y Facebook celebra que hoy haya superado el mal que aún azota el mundo. “Tengo dos grandes médicos que estuvieron pendientes de mí y me transmitieron seguridad, les cuento que solo he tomado paracetamol y han pasado ocho días y ya estoy curada. Nunca contagié a nadie, mi carga viral fue muy baja porque estoy vacunada y lo vuelvo a repetir, vacúnense por favor”, finaliza Negrete.

