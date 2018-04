A sus 73 años de edad y con 55 años de trayectoria artística, la reconocida actriz Camucha Negrete , quien es la ‘Madre Superiora’ en ‘ Cumbia pop ’, contó que aún no piensa en retirarse de los escenarios.

“Ya son 55 años de trayectoria, gracias a Dios. Lo que más rescato de todos estos años es el amor que el público me da, porque es algo que no tiene precio, es lo que me llena de vida”, precisó Camucha Negrete.

¿Ha pensado en el retiro?

Jamás. Me voy a retirar el día que el público no me quiera. Me siento satisfecha de lo que hago, además, tengo un gran potencial de lo que aprendí todos estos años, así que debo enseñarlo.

¿Qué proyectos tiene en mente?

Tengo un proyecto muy lindo. Se trata de un programa bastante motivador, para la gente mayor y para la tercera edad, que es la edad de la libertad.

En ‘Cumbia pop’ comparte roles con actores muy jóvenes... ¿Qué le parece la nueva generación?

Son chicos que gozan de mucho talento y con ganas de aprender, pero no entiendo por qué se les tiene que criticar. Deben existir nuevos talentos, no pueden ser los mismos de siempre.

La televisión ha dado un giro, a diferencia de años atrás...

Las cosas cambian, en mal momento se presentó este tipo de televisión (programas de espectáculos), pero si al público le agrada, ¿qué se puede hacer? Yo no los veo.

Tiene 42 años de matrimonio con su esposo Enrique ‘Gaucho’ Collantes... ¿Cuál es el secreto?

La vida se nos ha ido superrápido. Creo que el secreto principal es que ambos hemos tenido libertad, porque siempre he trabajado mucho.

