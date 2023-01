La actriz y locutora radial Canchita Centeno lanzó su versión de la canción de Shakira en Radiomar y contó que lo hizo para divertir al público, pues es una ‘vedette de la radio’. Además, señala que sigue bajando de peso y todo gracias a llevar un estilo de vida saludable.

“Ha gustado mucho la parodia que hicimos y eso que lo armamos al toque, y es que en Radiomar estamos siempre pendientes de todas las tendencias y como mi jefe digital me dijo que soy igualita a Shakira... pero en el tour de la mangosta, ja, ja, ja”, comentó con humor Canchita Centeno, añadiendo que su apelativo es ‘Canchira’.

Le has puesto tu sazón...

Claro. Además, no queríamos hacer la misma parte que otras radios han hecho y por eso, escogimos la última parte de la canción original de Shakira y le cambié la letra, es que soy la reina de las parodias, ja, ja, ja. Lo malo es que no tuvimos tiempo para hacer la caracterización pues lo hicimos contra el reloj. Pero la idea es hacer reír al público, a la gente que nos escucha todos los días y que las tres horas de programa puedan desestresar a la gente en sus casas.

Cómo dice la letra...

Tiene pinta de meter chaveta, Clara-mente no paga papeleta, Tiene cara de meter cabeza, y una loba como yo no está pa’ chuscos como tú. Mucha cochera pa’ tu bus, a ti te dejé hernia por eso estás sobándote con dencorub, a ti te dejé misio por eso estás yendo y viniendo en tu bus... ja, ja, ja.

El humor es parte de tu vida...

Totalmente, y más ahora con la coyuntura que estamos viviendo, creo que mis oyentes necesitan este tipo de cosas para salir adelante. En la radio fluyo y quiero contagiar esa energía en casa cosa que podamos hacer. Lo mío no es el TikTok, ya estoy tía para eso... lo mío es el humor. Soy la primera vedette de la radio, pues canto, actúo, bailo y conduzco... ah, y también hago los controles, ja, ja, ja.

¿Y sigues bajando de peso?

Ya he bajado lo suficiente y me mantengo en mi peso, pues cuando ya es un estilo de vida no hay el efecto rebote. Me alimento sano, sin alcohol y con mucho entrenamiento. Además, ahora ando estudiando psicología por las noches y llevando unos cursos de redacción e investigación. Se vienen muchas cosas para el futuro.

