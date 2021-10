El 31 de octubre se celebrará una vez más el Día de la Canción Criolla, una fecha en a que nos toca recordar y valorar un género musical que está arraigado en el corazón de todos los peruanos.

TE VA A INETERSAR | Juan Carlos Orderique tendrá programa en Trome: “Haremos concursos en los mercados”

Elegir 7 canciones ha sido una tarea más que complicada, así que hacemos la salvedad que miles de históricas tonadas no serán mencionadas, eso no significa que no tengan importancia en el rico arsenal musical del criollismo.

Es por eso que decidimos separar los temas en 7 categorías, para que puedas celebrar el Día de la Canción Criolla a tu estilo y de acuerdo al estado de ánimo en el que te encuentres. Porque la música criolla da para todo.

1. Amor al Perú

La música criolla es el género elegido para demostrar el amor que sentimos por nuestra patria. Son innumerables los temas que tienen al Perú como tema principal, pero hay uno que se ha convertido en los últimos años (y en gran medida gracias al fútbol) en un segundo himno nacional: estamos hablando de “Contigo Perú” (Augusto Polo Campos) en la inolvidable voz de Arturo’ Zambo’ Cavero.

Dignas de destacar también son tremendas obras como “Y se llama Perú” (Augusto Polo Campos) y “Mi Perú” (Manuel Raygada e interpretada por los Zañartu).

2. Cultura peruana

Son muchísimas las canciones que destacan un aspecto de la historia y la cultura peruana. No obstante, una dio la vuelta al mundo de una manera muy especial, representando a nuestro país en todos los rincones del globo. “La flor de la canela” (Chabuca Granda).

Otras que entran a la discusión son la elegante “José Antonio” (Chabuca Granda) y la reivindicación andina de “Cholo soy” (Luis Abanto Morales).

3. Para enamorar

Par conquistar al ser amado se pueden regalar flores, canciones, promesas, pero si le das “Alma, corazón y vida” , no hay pierde. Esta canción, compuesta por Adrián Flores Albán y hecha famosa por Los Embajadores Criollos, es la elegida en esta categoría.

Otras para destacar son “Cariñito” (Los Kipus) y para los más intensos no puede faltar “Mi propiedad privada” (Modesto López Otero).

4. Corazón roto

Tal vez la categoría más reñida, pero a la vez dominada por un solo hombre: Augusto Polo Campos, quien siempre supo como llegar a lo más hondo de las heridas en el corazón. Pero si de sufrimiento hablamos, “Cuando llora mi guitarra” tiene un lugar especial en el imaginario popular peruano (con nuestras versiones favoritas de Los Morochucos y Manuel Donayre).

Completan el podio “Cada Domingo a las 12″ y “Cariño bonito”, ambas de Augusto Polo Campos e interpretadas con maestría por Arturo’ Zambo’ Cavero.

5. Despecho

Para los que llevaron su corazón roto un poco más allá, yendo del dolor al desprecio, pasando por la súplica, llegan temas como “Regresa” (Augusto Polo Campos), inmortalizado por Lucha Reyes o “China hereje” (canción uruguaya de Juan Pedro López adoptada por Perú gracias a la interpretación de Los Romanceros Criollos.

Sin embargo, la que se lleva todas las palmas y que es cantada hasta en las fiestas de Halloween es “Mal Paso” (Luis Abelardo Nuñez) interpretada originalmente por Panchito Jiménez, y después con versiones inolvidables como las de Eva Ayllón y Lucía de la Cruz.

6. Amor prohibido

El tono de protesta social, el canto al amor sin barreras, la búsqueda de la igualdad y una maravillosa prosa se conjugan en la obra más emblemática del ‘Bardo Inmortal’ Felipe Pinglo Alva: “El Plebeyo” , tal vez la canción más importante de toda la lista.

Completan el tridente “Nuestro secreto” (Félix Pasache) y “Que somos amantes” (José Escajadillo).

7. Para festejar

Pero la música criolla es, sobre todo, para festejar, para pasarla bien entre familia y amigos. Y en ese sentido “Acuarela Criolla” (Manuel Raygada) engloba lo que es una verdadera jarana.

La música negra también está representada por “El Chacombo” (Manuel Quintana) y las fiestas de barrio con “Callejón de un solo caño” (Nicomedes y Victoria Santa Cruz).