Linda Caba, la voz del grupo ‘Explosión de Iquitos’, que ha vuelto tendencia el cover ‘No sé’, contó que vivió, en la adolescencia, parte de la letra que narra esta canción que pertenece a la española Melody, quien también los felicitó por el éxito que han alcanzado al viralizar el tema con una divertida coreografía de el ‘Ingeniero bailarín’

Es un boom ‘No sé’ en las redes sociales...

Sí, ha pegado bastante, sobre todo en TikTok. Este tema , como otros de ‘Explosión de Iquitos’, se ha vuelto viral.

Linda Caba se siente feliz por el éxito del tema 'No sé'

Ayudó mucho el ‘challenge’ que hicieron el ‘Ingeniero bailarín’ (Jainer Pinedo) y otras figuras del medio artístico como Ernesto Pimentel, Yiddá Eslava, Zona Libre, etc.

Así es y justo el ‘Ingeniero bailarín’ va a participar en el videoclip del tema que lanzaremos este 18 de abril.

El tema es de Melody y ella los ha felicitado...

Sí, es una balada que la transformamos en una bachata con el sello de ‘Explosión de Iquitos’ y a Melody le gustó, pues nos dejó un mensaje felicitándonos y deseándonos muchos éxitos.

¿Cuánto tiempo tienes en Explosión?

Once años, soy de Pucallpa y vivo en Iquitos hace 12 años.

¿Dejaste tu tierra por amor?

No, fui a trabajar a un grupo de rock y fue ahí que Explosión me escuchó y propuso trabajar con ellos. Al principio me fue difícil cantar este género musical porque venía del rock, pero aprendí y lo disfruto mucho porque es muy alegre.

La letra de la canción dice: ‘Cada vez que le veo me quedo quieta o me lanzo hacia él’, ¿te ha pasado en la vida real?

Sí, creo que todas las chicas hemos vivido un amor tímido en la adolescencia y yo no he sido la excepción (ríe).

Hace unos días censuraron en redes sociales que se haya expuesto a mucha gente cuando grababan el video clip...

Nuestro manager explicó que en ese local solo estábamos grabando el video clip, lo que pasó fue que el público se enteró y fueron llegando para vernos, pero no convocamos a nadie ni estuvimos haciendo una presentación. Es más, hace unos días nos hicieron un reportaje para ATV y solo fuimos cuatro integrantes al malecón de Iquitos para grabar el informe y ni bien nos vieron, el público empezó a llegar.

Linda Caba antes de unirse a 'Explosión de Iquitos' era cantante de rock

¿Eres casada?

Solterita y tengo 28 años

EL ‘INGENIERO BAILARÍN’

Desde que Explosión estrenó este cover, en redes sociales han surgido cientos de coreografías, pero ha sido el video de el ’Ingeniero bailarín’ (Jainer Moisés Pinedo) en TikTok que fue el más viralizado.

”Trabajo en una zona petrolera y desde antes practico el baile con mis trabajadores. Soy ingeniero forestal y estoy especializado en el área de salud, seguridad y medio ambiente. Trato el tema motivacional y uno de ellos es exclusivamente el baile. Yo creo que el baile te ayuda a tener buenas vibras y nuevas energías”, expresó para ATV.

“A través del baile estamos cuidando el cuerpo y alimentando nuestra alma. Eso es lo que yo practico con mis trabajadores. Aunque no soy un coreógrafo profesional”, añadió. Jainer Moisés Pinedo .

TE PUEDE INTERESAR: