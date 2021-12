La cantante Milena Zárate negó que tenga un romance con el bailarín Freddy Cobo, con quien se le vio muy acaramelada en el concierto de ‘RKM’ en Trujillo, y añadió que no descarta nada en el futuro.

En las redes sociales se hicieron virales algunos videos de la cantante abrazada del bailarín Freddy Cobo, con quien participó en el reality de América Televisión ‘Reinas del show’, y al lado, el coreógrafo cubano Oreykel Hidalgo en el concierto de ‘RKM’ en la ciudad de la eterna primavera.

“No entiendo por qué tanto alboroto con eso, si yo misma he compartido una historia en Instagram disfrutando del show de ‘RKM’ al que fuimos a divertirnos los tres, pues con Freddy y Oreykel somos amigos”, enfatizó la cantante colombiana.

¿Cupido no ha hecho de las suyas en tu corazón?

Para nada, ja, ja, ja... Tanto Freddy como Oreykel están trabajando conmigo y fuimos a Trujillo porque tenía un show.

¿Y qué te parece Freddy?

Es un chico guapo, caballero y respetuoso; sin duda, que cualquier chica estaría encantada de tener un novio con esas características, pero somos solo amigos. Nos conocemos desde que estuve en ‘Reinas del show’ y me parece un chico muy profesional.

¿Entonces, lo descartas?

Nadie sabe qué te depara la vida en el futuro, no podría decir que está descartado. Además, es un chico que baila con mucha sensualidad, eso lo hace muy atractivo.

¿Aún crees en el amor?

Siempre voy a creer en el amor, aún no ha llegado la persona indicada a mi vida pero por ahora no tengo ganas de enamorarme, quiero estar sola y dedicada a mi hija. Este no fue un año en el tema del amor, pero esa es una historia del pasado, ya he volteado la página.

Algunos quieren hacerle mala fama a los bailarines...

Bueno, últimamente se ha visto cada cosa, pero tampoco hay que satanizarlos como a los futbolistas, ja, ja, ja... al menos, no a todos.

ACONSEJA A MELISSA PAREDES

Hace unos días, la colombiana Milena Zárate le sugirió a Melissa Paredes que vaya con calma con respecto a sus saliditas con el bailarín Anthony Aranda, además, dijo que no le ve futuro a la parejita que sigue dando que hablar por sus saliditas.

Asimismo, dijo jamás se habría fijado en el popular ‘activador’ porque no es su tipo de hombre y le genera mucha desconfianza. De otro lado, señaló que está contenta porque ha retomado sus conciertos presenciales y dentro de poco anunciará nuevas sorpresas con respecto a su carrera musical.

Milena, Melissa Paredes ya está oficialmente divorciada de Rodrigo Cuba y hace unos días ha sido captada llevando a Anthony a su academia de baile... ¿Qué te parece?

Creo que están llevando las cosas como si nada hubiera pasado y viviendo su vida. Si quieren estar juntos, primero que baje la marea un poco.

¿Le ves futuro a la parejita?

Honestamente, no le veo futuro, pero en el amor no hay nada escrito. Es un albur, nunca se sabe lo que puede pasar.

