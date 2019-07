Cantante peruana Micaela Minaya será parte de la prestigiosa Berklee College of Music

La prestigiosa Berklee College of Music (La universidad de música más grande del mundo) albergará a la joven y talentosa cantante peruana Micaela Minaya, quien a sus dieciocho años y a solo unos días de partir a los Estados Unidos, presentó su primer disco, que trae composiciones propias.



Micaela Minaya postuló a Berklee College of Music en el 2018, al mismo tiempo que realizó su primera producción con David Chang en Elisa Records, productora del grupo We The Lion.



La joven artista comenzó a escribir canciones a los 15 años, con la asesoría del reconocido compositor Ivan Cock. Sus composiones nos traen soul, funk, pop y también reggae.

Los comienzos artísticos de Micaela Minaya comenzaron a los 6 años cuando empezó a cantar. Entre sus maestros destacan Adali Montero,Desiré Mandrile y Julio Veramendi



Ahora al igual que Christian Yaipén del Grupo 5, Micaela Minaya será otra artista peruana que forme parte del prestigioso Berklee College of Music.

Preparando el lanzamiento de su segundo single 'Oceans on our chest', este 24 de julio se realizará la presentación en la Noche de Barranco y el 16 de agosto se publicará íntegramente del disco que viene alistando.



"Por más que la vida del músico sea caótica, un poco inestable y por más que nos dé mucho miedo a veces, la elegiría una y otra vez. Y es que cada día estoy más segura de que no hay otra cosa que preferiría hacer", manifestó Micaela Minaya.