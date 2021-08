A sus 23 años, la peruana Nicole Favre está convencida que para concretar tus sueños no hay fórmulas mágicas, hay que trabajar duro y mucho más si se elige la carrera musical. Ella lo está haciendo y recibe con alegría la noticia que será quien abra el concierto que dará Danna Paola en ciudad de México este 20 de agosto. “No puedo creer que voy a abrirle el show a esta estrella gigante. Que te inviten a ser telonera de una artista que admiras es increíble, pero esa admiración vuela cuando esa artista se te presenta tan humana y humildemente como lo hizo ella”, manifiesta la artista.

¿Pero quién es Nicole Favre y por qué fue considerada para alternar con la famosa cantante mexicana? La intérprete de música pop desarrolla su carrera internacional desde México, país al que llegó en busca de mejores oportunidades. “Desde que empecé con esta carrera siempre supe que no era de velocidad, sino de resistencia, eso me sirvió para poder conseguir este primer disco ‘Y te lo digo yo’, y además firmar por Universal Music. No fue nada fácil, en México trabajé duro con productores y compositores para crear mis temas. Tuve que tocar puertas y enseñar mi material”, cuenta Nicole a Trome.

Ser la única peruana fichada por Universal Music, un poderoso sello de alcance mundial, es un privilegio que Nicole sabe valorar. “Lo que me hizo firmar por Universal fue que decidieron potenciar lo que estaba trabajando. Nunca me dijeron que me convierta en cantante de reguetón y que me vista de tal o cual manera, eso es algo que yo valoro mucho. Quisieron darle forma a mi sonido, al estilo propio que estoy tratando de mostrar”, dice la también compositora que tiene en las plataformas sus temas “Alucinándote”, “Papacito” y la balada , “Lado izquierdo”.

CLARA EN SU PROPUESTA

“Desde que empecé en el año 2017, con un cover que se volvió viral, tenía claro lo que buscaba difundir con mi propuesta y que no me iba a rendir ante los obstáculos. Y así fue, he tenido momentos buenos, malos, mis proyectos han pasado por muchas manos porque esta industria está llena de personas positivas, pero también de personas negativas. Yo he aprendido muchísimo en estos años, a mí me prometían bajar la luna y las estrellas y yo decía: ‘encontré a la persona que me va a llevar al éxito’. Pero al final no era lo que decía, mi sexto sentido se ha agudizado, sé en quién confiar”.

Para Nicole, lo más importante en estos momentos es prepararse para el concierto en el que alternará con Danna Paola, una valiosa oportunidad para darse a conocer en vivo ante el público mexicano. “Es una ola fuertísima de mujeres que la están rompiendo y obviamente nos abre el camino a todas nosotras las soñadoras, que estamos tratando de llegar al lugar que ellas están. El éxito que tienen se debe celebrar, porque nos están abriendo las puertas, que antes para nosotras, estaban cerradas”, finaliza.

LEE MÁS | Lasso revela que podría grabar una tercera canción con Danna Paola | ENTREVISTA

TE PUEDE INTERESAR